San Pedro Sula, Honduras. La capital industrial tiene una necesidad crítica de actualizar y ejecutar su infraestructura de saneamiento ante el acelerado crecimiento urbano y la presión directa sobre los recursos hídricos. Esta fue una de las conclusiones del Foro de Infraestructura 2026, donde se abordó el problema del tratamiento de aguas residuales en el valle de Sula. Es problema fue uno de los que más interés despertó durante el foro. En las exposiciones quedó en evidencia el rezago del municipio en esta materia, comparado con otros municipios de Cortés, así como los compromisos pendientes de la concesionaria Aguas de San Pedro y la misma municipalidad, cuya concesión finalizará en 2030 y que no ha ejecutado el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, que incluye la construcción de plantas de tratamiento.

El ingeniero Giovani Espinal, consultor hidrosanitario, analizó la problemática y explicó que el principal problema de la ciudad no es solamente el volumen de aguas residuales que produce, sino su disposición final sin un proceso adecuado de depuración. “Gran parte de las aguas negras recolectadas a través de los colectores sanitarios principales son vertidas hacia los cuerpos receptores de la zona, principalmente los ríos Chamelecón, Blanco, Bermejo y Sauce”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con las estimaciones, la red de alcantarillado sanitario gestionada por la concesionaria Aguas de San Pedro tiene una cobertura aproximada del 65% de la población urbana. “En la ingeniería sanitaria se asume que entre el 70% y el 80% del agua suministrada a una ciudad se convierte en aguas residuales, efluentes domésticos y comerciales. Por ello, considerando el volumen total distribuido y las pérdidas en las redes, la generación diaria de aguas residuales urbanas asciende a decenas de millones de litros diarios”. Espinal explicó que estudios de organizaciones ambientalistas locales y veedurías estiman que los colectores y ríos urbanos reciben grandes volúmenes de descargas, con un aproximado de entre 150 y 180 millones de litros diarios de aguas residuales crudas o con tratamiento parcial. El especialista considera que la ciudad ha avanzado en la elaboración de planes maestros de alcantarillado, en los que se ha proyectado la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para mitigar el impacto ambiental. Sin embargo, considera que el desafío sigue siendo llevar esos proyectos a la práctica, mientras las descargas continúan aumentando.

Recordó que, desde 2013, el estudio de Lotti y Asociados recomendó tres alternativas para tratar las aguas residuales: entre ellas, construir tres plantas; edificar dos, una en Chotepe y otra en el sector del aeropuerto; o desarrollar una planta general en las cercanías del aeropuerto. La planta de tratamiento en Cofradía debe considerarse en todas las opciones, asegura. Durante el foro también se expusieron los desafíos financieros que representa el tratamiento de las aguas residuales, pues se necesitarían entre 260 y 300 millones de dólares para construirlas, costo que aumenta año con año. Por ello, será necesario buscar un modelo de financiamiento, ya que trasladar el costo directamente a través de las tarifas representaría un fuerte impacto para los sampedranos.

Más de tres décadas de retraso

Lilian Espinoza, ingeniería Sanitaria, Civil y Ambiental, explicó que San Pedro Sula arrastra más de tres décadas de retraso en el tratamiento de sus aguas residuales. “Hablar de progreso, sostenibilidad y competitividad urbana resulta contradictorio cuando miles de metros cúbicos de aguas residuales crudas atraviesan diariamente el perímetro urbano a través de cauces y colectores a cielo abierto”, dijo la especialista. La exposición continua a estas descargas genera focos permanentes de contaminación microbiana y biológica, elevando los riesgos de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias en las comunidades adyacentes, además de degradar los ríos locales y la cuenca del valle de Sula, enfatizó.

Según Espinoza, las cifras reflejan una marcada desproporción entre la cobertura del alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales. Aunque cerca del 65% de la población sampedrana cuenta con una red de alcantarillado sanitario, la tasa de tratamiento del agua recolectada en la ciudad es prácticamente nula. La totalidad de las descargas residuales retorna a la naturaleza sin el adecuado proceso de depuración. A juicio de Espinoza, la solución técnica para depurar las aguas residuales en San Pedro Sula existe desde hace años; lo que ha faltado es la determinación política para viabilizar la estructura financiera que permita ejecutarla.

“La magnitud del proyecto trasciende los presupuestos de un solo periodo de gobierno local. Resolver este problema exige articular esquemas sostenibles de financiamiento —tales como Alianzas Público-Privadas (APP) o financiamiento con la banca multilateral (BID, BCIE, Banco Mundial)”. La especialista considera que el saneamiento ambiental ya no puede continuar relegado al último lugar de la agenda pública. San Pedro Sula no alcanzará un desarrollo pleno ni una verdadera calidad de vida para sus habitantes mientras sus aguas negras continúen fluyendo sin tratamiento.

Carácter prioritario

​​​​​​ El ingeniero y experto en hidráulica Osmin Bautista explicó que se debe proceder con carácter prioritario al traspaso, en legal y debida forma, a favor de Aguas de San Pedro, de los dos terrenos que permanecen disponibles y que fueron adquiridos para la construcción de plantas de tratamiento en los sectores de Cofradía y Rivera Hernández.