Empresarios exigen que las obras aprobadas para el valle de Sula se ejecuten

San Pedro Sula, Honduras. La aprobación de 40 iniciativas de ley por parte del Congreso Nacional abrió la posibilidad de invertir casi L30,000 millones en infraestructura y desarrollo en el valle de Sula. Empresarios y constructores consideran histórica esta apuesta, pero ahora esperan que los decretos se publiquen, se aseguren los recursos y los proyectos comiencen a ejecutarse para atender el rezago vial, mejorar la conectividad y fortalecer la economía de la región. Los sectores productivos comienzan a mirar hacia una nueva etapa para el valle de Sula. Empresarios, constructores e industriales esperan que los casi 30,000 millones de lempiras anunciados para infraestructura y desarrollo de la región dejen de ser cifras sobre el papel y comiencen a concretarse en carreteras, puentes, drenajes y obras que transforman la vida de miles de hondureños.

La cartera contempla proyectos con una inversión de fondos nacionales superiores a los 12,000 millones de lempiras, además del respaldo legislativo para avanzar en la ejecución de préstamos por 556 millones de dólares, equivalentes a unos 15,000 millones de lempiras, destinados a tres grandes obras estratégicas, entre ellas la represa multipropósito El Tablón. Sin embargo, mientras los sectores empresariales reconocen la importancia de estas decisiones, también plantean una exigencia compartida: que la aprobación legislativa tenga continuidad, que los recursos estén disponibles y que las obras comiencen a ejecutarse. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para César García, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Chico-Capnor, la atención que el Congreso Nacional ha puesto en las necesidades de infraestructura del valle de Sula genera optimismo. El dirigente considera que durante muchos años la región ha acumulado un enorme déficit en infraestructura vial, drenajes, protección contra inundaciones y saneamiento, por lo que la aprobación de proyectos de esta magnitud representa una señal positiva. Sin embargo, advierte que aprobar iniciativas no significa necesariamente que las obras estén listas para comenzar. "Una cosa es aprobar proyectos y otra muy distinta es contar con los recursos para ejecutarlos", señala García, quien considera fundamental conocer qué iniciativas tienen estudios y diseños terminados, cuáles cuentan con financiamiento asegurado y cuáles todavía están en etapa de propuesta o gestión. Desde la industria de la construcción también plantean la necesidad de establecer prioridades técnicas. No todos los proyectos tienen el mismo alcance ni generan el mismo impacto regional, asegura García. El dirigente considera que obras estratégicas como el libramiento de San Pedro Sula, la ampliación de corredores logísticos y los proyectos de protección contra inundaciones deben contar con una planificación que permita atender las necesidades de toda la región. García destaca que durante el Foro de Infraestructura 2026, realizado una semana antes de la aprobación legislativa, se discutieron precisamente las prioridades para el desarrollo del valle de Sula. Por ello, considera positivo que varios de los proyectos estratégicos abordados en ese encuentro estén incluidos en la cartera de inversión.

También subraya la importancia de coordinar las intervenciones municipales con el Gobierno central, respetando las competencias de cada institución y evitando la duplicidad de esfuerzos. La expectativa del sector es que las aprobaciones se traduzcan en presupuestos, licitaciones transparentes, adjudicaciones y obras terminadas. "El verdadero éxito de esta jornada legislativa no estará en la cantidad de proyectos aprobados ni en los miles de millones anunciados, sino en las obras que realmente se construyen y en los beneficios que generen para la población", enfatiza.

Por su parte, el empresario de la construcción William Hall considera que las inversiones aprobadas responden a aspiraciones que durante años han mantenido a los habitantes del norte del país, particularmente a los del valle de Sula. A su criterio, existe entusiasmo y esperanza porque coinciden los anuncios de inversión del Gobierno con el respaldo que el Congreso Nacional ha dado a los proyectos de infraestructura.

Inversión pública versus inversión privada

Para Hall, la inversión pública puede convertirse en un motor para dinamizar la economía, estimular la producción y generar nuevas oportunidades para las empresas y los trabajadores. "Yo creo que es una inversión histórica y todos los que vivimos en esta zona lo debemos ver con mucho optimismo, porque es la gran oportunidad para poder generar el desarrollo que se requiere", expresa. El empresario sostiene que una mayor inversión en infraestructura puede favorecer el crecimiento de las actividades productivas y generar un efecto multiplicador en la economía. Considere que una región con mejores carreteras, servicios y conectividad tiene mayores posibilidades de producir, atraer capital y ampliar su actividad comercial e industrial. Ese crecimiento también puede traducirse en una mayor recaudación de impuestos para el Estado, enfatiza. Una de las preocupaciones expuestas por Hall es que el crecimiento de la inversión privada en San Pedro Sula debe estar acompañado de infraestructura pública capaz de responder a la demanda. El empresario señala que en la capital industrial se han desarrollado proyectos inmobiliarios, viviendas, plazas comerciales y centros comerciales que requieren servicios públicos adecuados para funcionar y continuar expandiéndose. Entre las necesidades se menciona la vialidad, el agua potable, los sistemas de aguas negras y los espacios de recreación, además de otras obras que permitan acompañar el crecimiento urbano. En ese contexto, considera que los recursos anunciados para San Pedro Sula y el valle de Sula representan una oportunidad para complementar la inversión privada con proyectos públicos. Su análisis evidencia uno de los desafíos del desarrollo urbano en San Pedro Sula: la necesidad de coordinación entre el Gobierno central, las municipalidades y la empresa privada para que las inversiones respondan a las necesidades de una ciudad en expansión. Desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), su presidente, Karim Qubain, también considera que la inversión en infraestructura es determinante para el desarrollo nacional y que el respaldo legislativo representa una oportunidad para avanzar en proyectos que la región lleva años esperando. Qubain destaca particularmente tres obras que consideran fundamentales para mejorar la conectividad y la competitividad: la represa multipropósito El Tablón, el corredor vial Macuelizo-Santa Bárbara-Corinto y la carretera La Barca-El Progreso. El dirigente empresarial señala que estas intervenciones permitirían facilitar el transporte de mercancías, fortalecer la integración logística y potenciar el desarrollo económico de diferentes municipios de la zona norte.

El Tablón, un proyecto eterno en promesas

Entre las obras que generan mayor expectativa se menciona el corredor que conectará Naco, Cofradía y otras zonas productivas. Según explica, esta conexión representa una necesidad histórica para mejorar la movilidad de personas y mercancías. "Son proyectos que llevan años en discusión y que esperamos que, con este respaldo del Congreso Nacional, finalmente puedan avanzar y convertirse en una realidad", expresa el empresario. Para la CCIC, el desarrollo de la infraestructura no debe centrarse únicamente en las grandes carreteras. San Pedro Sula también necesita intervenciones que respondan a su crecimiento ya los problemas que afectan diariamente a sus habitantes. Qubain valora los anuncios relacionados con los fondos contemplados para obras en la capital industrial, así como las intervenciones identificadas para el valle de Sula. Entre las prioridades se menciona la infraestructura vial, la movilidad urbana, los drenajes y el control de inundaciones, necesidades que durante años han condicionado el crecimiento de la ciudad y la actividad económica. Qubain sostiene que la población necesita ver los proyectos avanzando y los recursos convirtiéndose en soluciones. Desde la CCIC, asegura que existe disposición para acompañar e impulsar las iniciativas que contribuyan a mejorar la infraestructura y generar oportunidades para los hondureños. La construcción de la represa multipropósito El Tablón ocupa un lugar relevante dentro de las expectativas empresariales por su alcance regional, de acuerdo con las opiniones de los representantes consultados. Su importancia radica en que forma parte de una apuesta de infraestructura que busca atender necesidades que van más allá de un municipio y que tienen relación directa con el desarrollo del valle de Sula. A esta obra se suman los corredores viales que permitirían mejorar la comunicación entre municipios, facilitar el traslado de productos y reducir las dificultades que enfrenta el transporte en una región donde confluyen actividades industriales, comerciales, agrícolas y logísticas.

Para los empresarios, estas inversiones deben entenderse como parte de una estrategia integral. No se trata solamente de construir carreteras o levantar infraestructura, sino de crear condiciones para que las empresas produzcan más, los inversionistas encuentren mejores oportunidades y la población tenga acceso a servicios y vías adecuadas, asegura Rafael Flores, empresario y expresidente de la CCIC. La expectativa es que los proyectos también contribuirán a reducir las pérdidas económicas ocasionadas por las deficiencias de infraestructura y las dificultades de conectividad, señala Flores.