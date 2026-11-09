Gobierno construirá obras en San Pedro Sula por L1,500 millones

San Pedro Sula, Honduras. La inversión gubernamental de unos 1,500 millones de lempiras en obras para la capital industrial representa una importante inyección de recursos para concluir proyectos detenidos, atender puntos críticos afectados por las inundaciones y contribuir a descongestionar algunas vías. El tema cobró importancia en el Foro de Infraestructura 2026, bajo el lema “Proyectos que transformarán a Honduras”. Sin embargo, las autoridades municipales sampedranas no estuvieron presentes en el evento, pese a la importancia de las obras para la ciudad en lo referente a congestionamiento y vulnerabilidad. Durante el encuentro también quedó en evidencia la contradicción de que el Valle de Sula, una región que produce más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, continúa siendo altamente vulnerable debido a sus limitaciones en infraestructura.

La inversión se distribuirá durante el tiempo que resta del gobierno actual y ya comenzó. Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) han asegurado que el 2027 será recordado como uno de los años con mayor inversión en infraestructura en la historia de Honduras y San Pedro Sula. Arnaldo Martínez, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), recordó que la infraestructura no debe verse solamente como un gasto público, sino que debe entenderse como una inversión que genera productividad, competitividad y desarrollo económico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, para superar el rezago en materia de infraestructura que enfrentan ciudades como San Pedro Sula, el presidente de la Chico considera necesario buscar nuevos mecanismos de financiamiento a largo plazo y apostar por la planificación integral. Aníbal Ehrler, ministro de Infraestructura y Transporte, expuso que los principales desafíos que frenan la competitividad, tanto en San Pedro Sula como en el Valle de Sula, son la congestión y la eficiencia de logística, la vulnerabilidad hidráulica y las inundaciones, el deterioro y la capacidad insuficiente de la infraestructura, así como las brechas de conexión y la desigualdad territorial. Durante su presentación, expuso las 25 intervenciones que se realizan actualmente en el Valle de Sula y algunas beneficiarán directamente a la capital industrial. Mencionó la construcción del puente Las Brisas, un puente a la altura del aeropuerto Ramón Villeda Morales, la ampliación de la CA-4, en el tramo Chamelecón-Manchaguala y Cofradía, el bacheo en Choloma-San Pedro Sula-Ticamaya y Jucutuma, el conector CA-5-CA-4-Búfalo-Cofradía, la ampliación de la salida a Occidente y la pavimentación y ampliación de El Ocotillo-Los Cármenes.

Asimismo, calificó como proyectos viales prioritarios el libramiento de San Pedro Sula, de 32 kilómetros de longitud con una inversión estimada de 96 millones de dólares, y la ampliación a cuatro carriles del tramo Chamelecón-Naco, de 24 kilómetros con una inversión estimada de 65 millones de dólares. Ambas obras también beneficiarán a San Pedro Sula.

Las buenas noticias llegan para San Pedro Sula

Sin embargo, fue el ingeniero Pavel Amaya, representante de Infraestructura de la SIT para el Valle de Sula, quien describió los proyectos previstos para San Pedro Sula. Explicó que todas las iniciativas han sido producto de reuniones entre los equipos técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y la municipalidad. “El gobierno ha lanzado dos procesos de licitación, entre ellos uno de los puentes de Las Brisas y el puente El Barón”, dijo. Aclaró que, en el caso del puente El Barón, la estructura existente continuará funcionando y será reparada. El nuevo puente se construirá de forma paralela y, una vez que esté terminado, se procederá también a reparar el actual. En ese sector también ampliarán una trocha desde el segundo anillo para conectarla con el bulevar del este, hasta llegar a Los Cármenes, pasando por la colonia Miguel Ángel Pavón y la parte posterior de residencial La Florida. Se trata de varias obras adicionales vinculadas al puente El Barón, cuyos trabajos comenzarán en diciembre. En cuanto a uno de los puentes gemelos de Las Brisas, el proyecto se encuentra en proceso de licitación y se espera que los trabajos comiencen a finales de noviembre. La inversión prevista para esta obra es de unos 25 millones de lempiras. Para 2027 se anunció una serie de proyectos, entre ellos algunos que la municipalidad dejó suspendidos y de los que únicamente quedó el rótulo. Tal es el caso de la continuación de la trocha de la prolongación de la avenida Junior y el puente.

La estructura será construida por el consorcio Siglo 21, mientras que la trocha estará a carga de la SIT. También se ejecutarán dos obras complementarias en ese sector: la pavimentación de una calle en la colonia Sitraaluss, que conectará con el bulevar del norte y la parte posterior del Hospital del Valle , y la calle Las Anonas, que conectará la prolongación de la avenida Junior con el segundo anillo. El ingeniero explicó que se lanzarán los respectivos procesos de licitación para que comiencen lo más pronto. En el listado de obras previstas para 2027 también figura la pavimentación de una calle en la colonia Panting, para conectar La Providencia con el bulevar del sur, a solicitud de la municipalidad y con el propósito de aliviar el tráfico. “Nos pidieron también una trocha de pavimentación de la 31 calle, donde la municipalidad hizo una caja puente y se dio un problema con las lluvias al inundar unas colonias, eso ayudaría pues a la ciudad a despejar la 33 calle y la 27, porque sería un alivio adicional”, dijo. Entre las inversiones que realizará el Gobierno también se contempla la pavimentación de una calle en la colonia Sandoval Sorto y una trocha en el bulevar San José Cinco, para conectar la calle 27 con el bulevar de la 33. Igualmente, se pavimentará una calle en la colonia Universal, en la salida vieja a La Lima; otra en la colonia Altiplano; una más en la colonia Pastor Zelaya, y el tramo entre El Zapotal y Jaraguá. Estos proyectos se ejecutarán con fondos del Gobierno, mientras que el aporte de la municipalidad consistirá en los diseños que ya tiene elaborados. Esto permitirá agilizar los procesos y evitar retrasos en la etapa de formulación. Este año se invertirán unos 200 millones de lempiras. Para los próximos dos años se contemplan proyectos de mayor envergadura. Uno de ellos es la actualización del plan maestro de aguas lluvias que ya tiene la municipalidad, acompañado de un estudio hidrológico para determinar cómo resolver los problemas de inundación, particularmente en la calle 13. "Será una inversión bastante millonaria porque tenemos que romper calles, hacer canales bastante amplios. Entonces eso sí se nos va a llevar bastante tiempo, pero la idea es que el 2027 nosotros tengamos ya el plan de cómo poder evacuar estas aguas que nos están haciendo tanto daño en la ciudad, específicamente en la 13 Calle", dijo. En materia de mitigación, el Gobierno también atenderá el bulevar del sur, a la altura de la Gran Terminal de Autobuses. Además, se ampliará un puente en la colonia Gracias a Dios y se contempla construir un paso a desnivel en la calle 27 para dar mayor fluidez al tráfico. También están incluidos el colector de Calpules y un puente en el acceso al sector Chamelecón, que se encuentra en análisis.

Optimismo por la inversión anunciada

César García, presidente regional de la Chico-Capnor, manifestó que generó mucho optimismo escuchar al ministro Aníbal Ehrler decir que espera que 2027 sea recordado como uno de los años de mayor inversión en infraestructura en la historia de Honduras. Destacó que varios de estos proyectos ya cuentan con procesos avanzados de licitación y financiamiento identificados, lo que permite confiar en que puedan concretarse. “En el caso particular de San Pedro Sula, vemos con muy buenos ojos la disposición que manifestó el gobierno central de trabajar conjuntamente con la Municipalidad; según lo anunciado, este año se contempla ejecutar cuatro proyectos y se espera incorporar más obras durante el 2027 y 2028. "Creemos que esta es una oportunidad que San Pedro Sula debe aprovechar, ya que el desarrollo de nuestra ciudad requiere coordinación entre el gobierno central, la municipalidad y los diferentes sectores de la sociedad. Las necesidades son grandes y no podemos seguir trabajando de manera aislada.