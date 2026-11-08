Marathón vs Choloma, EN VIVO, Liga Nacional, horario y dónde verlo

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón y el CD Choloma cierran este domingo la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un encuentro en el que ambos equipos tienen mucho en juego y buscarán sumar tres puntos importantes para sus respectivos objetivos. PRIMER TIEMPO: Marathón 0-0 CD Choloma El conjunto verdolaga llega motivado después de recuperar la sonrisa el pasado jueves, cuando volvió a la senda del triunfo tras imponerse al Platense. Ahora, el Monstruo Verde buscarán darle continuidad a ese resultado positivo para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Actualmente, Marathón ocupa la cuarta posición de la tabla con 25 puntos. Una victoria ante los maquileros le permitiría alcanzar las 28 unidades e igualar a Motagua, que ocupa el tercer lugar y viene de caer la noche del sábado frente a los Lobos de la UPNFM. Por ello, el conjunto esmeralda afronta el compromiso con la obligación de aprovechar su condición de favorito y evitar que los equipos que lo preceden se escapen en la clasificación. El objetivo es claro: sumar de tres y meterse de lleno en la lucha por los puestos de privilegio del campeonato. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, el CD Choloma ha desarrollado una campaña interesante sin hacer demasiado ruido. Bajo la dirección técnica de Héctor Vargas, el conjunto maquilero ha logrado sumar puntos importantes y tomar distancia del último lugar de la clasificación.

Los cholomeños ocupan actualmente la novena posición con 14 unidades, una ubicación que les permite mantener viva la ilusión de meterse en la liguilla del Torneo Apertura 2026. El equipo de Héctor Vargas sabe que enfrentará a un rival exigente, pero intentará dar la sorpresa ante Marathón y conseguir un resultado que le permita acercarse a los puestos de clasificación. Para ello, deberá mostrar solidez defensiva y aprovechar las oportunidades que se le presenten durante el encuentro. El choque representa una prueba importante para los maquileros, que buscan confirmar su crecimiento en el campeonato y demostrar que tienen argumentos para competir por un lugar entre los mejores equipos del torneo.

Hora y dónde ver el Marathón vs. Choloma