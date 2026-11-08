Independiente vs Real España, EN VIVO, Liga Nacional de Honduras

Comayagua, Honduras.

El Independiente y el Real España se enfrentan este domingo en un atractivo duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un compromiso en el que ambos equipos están obligados a sumar de a tres, aunque con objetivos muy diferentes. El estadio Carlos Miranda de Comayagua será el escenario de este encuentro, que promete emociones de principio a fin. Mientras los locales buscan salir de la zona baja de la clasificación, los aurinegros intentarán mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato.

El Independiente atraviesa un momento complicado, pues se ha estancado en la tabla y ocupa la décima posición con 12 puntos. El conjunto comayagüense necesita una victoria para alejarse del último lugar y mantener vivas sus aspiraciones de clasificarse a la liguilla en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol hondureño. Por su parte, el Real España llega con la obligación de ganar para no perder terreno en la lucha por el primer puesto. La Máquina ocupa la segunda posición con 28 unidades, por detrás del Olimpia, líder del torneo con 32 puntos. Un triunfo le permitiría seguir presionando al conjunto albo en la recta decisiva de las vueltas regulares. Uno de los ingredientes especiales de este enfrentamiento será la presencia de dos entrenadores españoles en los banquillos. El Independiente es dirigido por Juanfran, mientras que el Real España tiene al mando a Juan Ignacio Martínez, en un duelo que también pondrá frente a frente dos propuestas futbolísticas con la necesidad de conseguir un resultado positivo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

HORARIO Y DÓNDE VER EL INDEPENDIENTE VS REAL ESPAÑA