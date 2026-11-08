Preparan ley para que migrantes retornados ingresen bienes y vehículos sin impuestos

Tegucigalpa, Honduras.- El marco operativo que dará vida legal a la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias se encuentra en la etapa final de revisión institucional para su promulgación. La normativa, aprobada originalmente por el Poder Legislativo bajo el decreto 73-2026 en mayo de este año, establece exenciones fiscales para el traslado de menaje de hogar, herramientas de trabajo y vehículos particulares o de carga, buscando aliviar el impacto económico de los connacionales que vuelven al país.

Tras superar las fases de discusión técnica con las secretarías de Estado y organizaciones sociales, el documento financiero fue tramitado por la Secretaría de Finanzas y remitido a Casa Presidencial. "Ya salió de Finanzas el reglamento, estamos a la espera de que Casa Presidencial ya sea firmado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta y esperamos que ya sea en estos días porque ya está discutido, socializado con las diferentes instituciones y sociedad civil", manifestó Lenin Valeriano, presidente de la Comisión de Migración del Congreso Nacional. El retraso en la puesta en marcha de los beneficios aduaneros obedeció a la necesidad de sincronizar los protocolos internos de dependencias como el Instituto Nacional de Migración, la Dirección General de Aduanas y la red consular en el exterior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse