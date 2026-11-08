Don Omar confirma concierto en Honduras en 2027

El cantante puertorriqueño Don Omar confirmó que su próxima gira por América Latina incluirá cinco países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. La serie de presentaciones está prevista para el último trimestre de 2027, aunque todavía no se han confirmado los recintos específicos, se anunció que el artista estaría haciendo su concierto en la capital, Tegucigalpa. Durante una transmisión realizada el 14 de octubre desde Charlotte, Carolina del Norte, el artista adelantó que también visitará Ciudad de Guatemala, San Salvador, Managua y San José como parte de la etapa latinoamericana de su tour.

“Hoy voy a decir qué países están ya confirmados, qué ciudades están confirmadas”, explicó el intérprete, quien aclaró que los detalles de cada concierto se conocerán en anuncios posteriores. Según registros digitales, "el rey" se habría presentado en Honduras por última vez en 2011, siempre en Tegucigalpa. No obstante, en 2024 se canceló su presentación programada en San Pedro Sula, la cual iba a estar acompañada de Ivy Queen y Ryan Castro, pero por temas de fuerza mayor no se pudo realizar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por lo tanto, la ausencia del reguetonero en territorio catracho ascendió a 16 años, así que el público estaría ansioso por revivir sus clásicos en vivo en un show memorable. El músico situó el inicio de los conciertos en la región hacia el final de 2027. “Comenzamos en octubre, en noviembre y diciembre”, señaló al referirse al calendario de la gira, que también incluye escalas en Sudamérica, Colombia y México. El artista afirmó que su equipo prevé habilitar una página de preventa a partir del 19 de noviembre de 2026. El objetivo será que los seguidores interesados en los conciertos puedan inscribirse para acceder a una etapa anticipada de compra. Según explicó, los usuarios registrados podrán participar de una venta especial para “superfans”, con una ventana de acceso de cerca de siete días antes de que se habilite la comercialización general de entradas. El cantante destaca por canciones como Danza Kuduro y Taboo, además de Salió El Sol, Sexy Robótica, Angelito, Ella y Yo —con Aventura—, Virtual Diva, Bandoleros —con Tego Calderón— y Hasta Abajo.

Don Omar, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, nació el 10 de febrero de 1978 en Carolina, Puerto Rico. Es uno de los artistas más influyentes en la historia del reguetón y una de las figuras que ayudó a llevar este género urbano a escenarios internacionales. Su carrera comenzó a finales de los años 90 y alcanzó gran popularidad con canciones como “Dale Don Dale”, “Dile” y “Pobre Diabla”. A lo largo de su trayectoria, Don Omar ha lanzado exitosos álbumes, colaborado con importantes artistas y recibido numerosos reconocimientos. Además de su faceta musical, incursionó en la actuación y formó parte de la saga cinematográfica Fast & Furious. Con una carrera de más de dos décadas, se mantiene como uno de los grandes referentes del reguetón y la música urbana latina.