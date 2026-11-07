Miss International 2026 ya comenzó: fechas, sede y detalles

La cuenta regresiva finalmente llegó a su fin. Con el inicio de las actividades oficiales de Miss International 2026 , Japón vuelve a capacitar la atención del mundo de los certámenes al recibir a los representantes que buscarán conquistar una de las coronas más importantes de la industria. La edición 64 del concurso reunirá a candidatas de alrededor de 70 países y territorios, consolidándose una vez más como uno de los eventos de belleza con mayor tradición y proyección internacional. Las delegadas comenzaron a llegar a Japón y desde el 11 de noviembre participarán en una agenda que se extenderá durante varias semanas antes de la gran final. Aunque todas las miradas suelen estar puestas en la noche de coronación, Miss International ha construido una identidad distinta a la de otros concursos. Aquí, las actividades culturales, la convivencia entre candidatos y los proyectos de impacto social tienen un papel tan importante como la competencia misma.

La organización mantiene su filosofía de promover la amistad entre naciones y el intercambio cultural, valores que han acompañado al certamen desde su fundación y que continúan siendo parte esencial de su mensaje. La gran final está programada para el 25 de noviembre de 2026 en el Kanadevia Hall, recinto ubicado en Tokio y conocido anteriormente como Tokyo Dome City Hall. Será ahí donde se definirá quién sucederá a la colombiana Catalina Duque, actual Miss International. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Como parte de las novedades de esta edición, la organización anunció la entrega de nueve premios especiales enfocados en áreas como liderazgo, educación, cultura, sostenibilidad, bienestar y trabajo comunitario, una iniciativa que busca reconocer distintos perfiles y aportes de las participantes. La expectativa también se centra en las candidatas latinoamericanas, una región que históricamente ha logrado resultados destacados dentro del certamen y que suele generar gran seguimiento entre los aficionados a los concursos de belleza.

Honduras sin representante

En el caso de Honduras, la situación ha generado conversación entre seguidores y expertos. Inicialmente, Annette Christiansen fue presentada como la representante nacional rumbo a Miss Internacional 2026 y comenzó su preparación de cara a la competencia internacional. Sin embargo, semanas después, la propia reina informó que no podría participar debido a criterios de elegibilidad establecidos por la organización internacional. Desde entonces, no se ha confirmado oficialmente una sustituta para representar al país. Por ahora, la presencia hondureña sigue siendo una de las principales incógnitas de esta edición, especialmente porque el nombre de Honduras continúa apareciendo entre los países considerados por la organización en la información preliminar del certamen.