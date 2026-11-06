Netflix prepara una precuela del fenómeno ‘Stranger Things’

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La plataforma de 'streaming' Netflix anunció este viernes que está preparando una precuela del fenómeno televisivo 'Stranger Things', cuyo estreno está previsto para 2028.

«La precuela, titulada 'Other Worlds: A Stranger Things Adventure' ('Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things'), se ambienta en la década de 1950, décadas antes de que el grupo de Stranger Things descubriera una conspiración sobrenatural en su pequeño pueblo de Hawkins, Indiana», indicó la plataforma en un comunicado.

A su vez, la serie precederá también a los acontecimientos de la obra de teatro 'Stranger Things: The First Shadow' ('Stranger Things: La Primera Sombra'), que explora el pasado de Henry Creel, el personaje que luego se convierte en el malvado Vecna.