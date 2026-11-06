"El gato con sombrero" revive la magia del cuento clásico en el cine

Los Ángeles, Estados Unidos

El travieso felino con un gigantesco sombrero a rayas, icono entrañable de la infancia en EE.UU., salta de las páginas de ese cuento clásico de 1957 creado por Dr. Seuss para expandir su magia en la película de animación "The Cat in the Hat" ("El gato con sombrero"). De la primera escena de un libro con apenas 61 hojas germinó una nueva historia en la que este carismático personaje, amenazado con perder su empleo, acepta la misión más difícil encomendada hasta el momento: animar a los hermanos Gabby y Sebastian, quienes están luchando por adaptarse a un nuevo entorno después de mudarse a una nueva ciudad.

"Nos preguntamos, ¿por qué sucedió el libro? ¿Por qué apareció el gato allí? ¿A dónde se va el gato después? Fue entonces cuando se nos ocurrió esta idea de que este fuera su trabajo: es uno de los muchos especialistas que trabajan para una corporación que entretienen a los niños que están solos y aburridos en un día lluvioso", indica a EFE la codirectora de la película, Erica Rivinoja. Encrucijado entre dos mundos, amante de su trabajo y ante la amenaza del despertar de una temible bestia que amenaza con destruir los recuerdos más preciados de la familia, el gato recupera la mágica esencia de un cuento infantil de hace casi 70 años para reconectarse con el presente. Mientras en el libro "los niños están poco estimulados porque solo miran la lluvia esperando el sol, en nuestra película están sobreestimulados, pero el resultado es el mismo: están desconectados, desmotivados y todo lo que hace el gato es traer una especie de torbellino de oportunidades, emoción y alegría", agrega por su parte a EFE el codirector Alessandro Carloni. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Obstáculos de oficina: aliados, jefes y mirada felina

En su prueba de fuego por evitar el despido, la voz del gato fue encontrada en el actor de "IT" Bill Hader, quien simplemente recibió la instrucción de ser el mismo "pero (como si hubiera tomado) una bebida energética", para darle forma a sus travesuras, cuenta a EFE. Observando con lupa el éxito o el fracaso de la misión del gato se encuentran su mejor amiga Sherri, de Recursos Humanos, y su jefe, Mr. Hoogeboom, quien por el contrario busca ponerle todas las piedras posibles en el camino con el propósito de despedirlo. Aunque el actor Giancarlo Esposito, doblador en la versión inglesa del exigente patrón de color naranja, aporta otra lectura diferente sobre su personaje, al que ve como "un portal hacia la luz" para el intrépido gato, indica a EFE. Quinta Brunson, compañera de Esposito y la voz de Sherri, coincide: Sin él "el gato no emprende su viaje. No tiene autorreflexión. Es la primera vez que le toca reflexionar sobre si está siendo egoísta y si está haciendo todo esto por sí mismo. Sin el empuje de Mr. Hoogeboom no tendríamos esta historia", precisa a EFE.

La puerta al caos

La llegada del gato al mundo real pone patas arriba la vida de Gabby y Sebastian en medio de la mudanza. Mientras ella "es una dramática" que trata de frenar las locuras del felino, su hermano menor "siempre está alegre y es lo opuesto a su hermana", dicen a EFE Xochitl Gómez y Tiago Martínez, quienes ponen voz a los personajes. El proceso de doblaje enfrentó así la dificultad de que ambos grabaron sus escenas por separado, lo que provocó que tuvieran que confiar "en la energía y las reacciones de la otra persona y actuando para hacer que esa relación sea realista", dice Gómez. Aun así, "lo divertido fue que los directores también nos mostraban pequeños bocetos y dibujos de cómo se vería la habitación para tener una idea de lo grande y loco que iba a ser todo", añade.