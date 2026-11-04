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Livia Brito es hospitalizada de emergencia

Por medio de su cuenta en Instagram, la actriz, Livia Brito, generó mucha preocupación al compartir una fotografía desde la cama de un hospital

Livia Brito es hospitalizada de emergencia

La actriz de telenovelas Livia Brito.

México. La famosa actriz de telenovelas de Televisa, Livia Brito, fue hospitalizada de emergencia después de presentar un problema de salud. En sus redes sociales, la protagonista de "La piloto" y "La desalmada" explicó qué fue lo que le pasó y cómo se encuentra actualmente.

A sus 40 años de edad, Livia Brito es considerada una de las actrices más famosas en México gracias al trabajo que ha realizado en distintos melodramas de Televisa, por lo que su reciente hospitalización generó mucha preocupación entre sus fans.

Por medio de su cuenta en Instagram, la actriz, Livia Brito, generó mucha preocupación al compartir una fotografía desde la cama de un hospital. La famosa nacida en Cuba mostró que estaba recibiendo tratamiento médico.

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"Ya pronto estaré al 100", escribió.

Horas más tarde, en la misma red social, Livia Brito subió un video en el que dijo que le aplicaron suero y vitaminas debido al cansancio que presentó en las últimas horas. La también modelo detalló que también está presentando un cuadro de gripa.

En la parte final de la entrevista, la estrella de Televisa confesó que actualmente se encuentra bien, pero espera estar mejor en las próximas horas.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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