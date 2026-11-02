Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido de su padre Brad Pitt

Un juez de Los Ángeles concedió el lunes la petición de Vivienne Jolie, de 18 años, para eliminar legalmente el apellido de su padre, Brad Pitt, de su nombre. La joven pasará a llamarse oficialmente Vivienne Marcheline Jolie, en lugar de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt. La jueza Virginia Keeny presidió la vista en el Stanley Mosk Courthouse del Tribunal Superior de Los Ángeles. El abogado de Vivienne, Peter Kenneth Levine, se presentó de forma telemática.

Durante la audiencia, la magistrada leyó en voz alta los nombres de quienes habían obtenido la aprobación de sus solicitudes de cambio de nombre. “Estos son expedientes de cambio de nombre que van a ser concedidos”, explicó Keeny. “Eso significa que puedo leer la información proporcionada y firmar un decreto, y podrán obtener una copia del decreto en aproximadamente una semana, en la sala 112 de la primera planta de este edificio, el Stanley Mosk Courthouse.” Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La joven presentó su petición el 20 de julio, ocho días después de su cumpleaños, que comparte con su hermano mellizo, Knox. En los documentos judiciales, Vivienne alegó razones “personales” para eliminar “Pitt” de su apellido. La decisión legal tenía antecedentes claros: Vivienne ya utilizaba públicamente el apellido de su madre desde hacía más de dos años. En mayo de 2024, figuró acreditada como “Vivienne Jolie” en el programa de mano del montaje de Broadway The Outsiders, producción en la que colaboró junto a su madre, Angelina Jolie. Con este cambio, Vivienne se suma a tres de sus hermanos que también suprimieron legalmente el apellido paterno. En septiembre pasado, Zahara Jolie, de 21 años, obtuvo la aprobación judicial para pasar de Zahara Marley Jolie-Pitt a Zahara Marley Jolie. Ese mismo mes, Maddox Jolie, de 25 años, se convirtió en Maddox Chivan Jolie. Shiloh Jolie, de 20 años, fue la primera de los seis hijos de la expareja en dar ese paso: presentó su solicitud el día de su decimoctavo cumpleaños, en mayo de 2024, y la obtuvo en agosto de ese año. En cuanto a Knox, si bien omitió “Pitt” en su diploma de bachillerato, no hay confirmación de que haya formalizado el cambio de nombre de manera legal. Más allá del proceso judicial, Vivienne ha mantenido una presencia activa en el ámbito creativo. La joven fue fotografiada en una feria de arte en Los Ángeles vendiendo sus propias obras, acompañada por su hermano mellizo.