Selma Blair pide disculpas por el reciente altercado que protagonizó en un avión

“Hola, soy yo. Sé que he estado en silencio durante un par de semanas, desde el 11 de octubre. Merecen escucharme directamente y lamento que haya tardado tanto”, expresó al inicio de la grabación.

A través de un video publicado en Instagram el viernes 30 de octubre, la estrella de Legalmente rubia ofreció una disculpa a las personas afectadas y explicó que, debido a un proceso legal en curso, sus abogados le recomendaron no hablar sobre lo sucedido.

Selma Blair se pronunció públicamente por primera vez sobre el incidente que protagonizó durante un vuelo de Delta Airlines a principios de octubre y que derivó en su arresto.

La actriz, de 54 años, señaló que está siguiendo las recomendaciones de sus representantes legales y que toma el asunto con seriedad.

“Hay un asunto legal en curso y mis abogados me han pedido que no diga nada sobre lo que ocurrió ese día, y estoy siguiendo sus indicaciones. Me tomo esto muy en serio”, dijo.

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También quiso aclarar que nunca ha tenido la intención de lastimar o asustar a otras personas.

Lo que sí puedo decirles es algo muy sencillo y es lo más verdadero que sé sobre mí: nunca, en ningún día de mi vida, he tenido la intención de lastimar o asustar a alguien”, afirmó.

Durante el mensaje, la actriz también ofreció disculpas a quienes pudieron haberse sentido afectados por el episodio. Visiblemente emocionada, mencionó a las personas que se sintieron decepcionadas, heridas, asustadas o alarmadas por lo ocurrido.

“Lo siento muchísimo”, manifestó. Además, agradeció las muestras de apoyo que recibió durante las semanas posteriores al incidente y mencionó a su hijo, Arthur Saint Bleick, así como a su mascota Scout, al asegurar que ambos se encuentran bien.

La actriz explicó que, por ahora, concentrará sus esfuerzos en atender su salud, cuidar de su hijo y mantenerse cerca de las personas que la han acompañado durante este proceso.

El incidente ocurrió a principios de octubre durante un vuelo de Delta Airlines que cubría la ruta de Los Ángeles a Nueva York. De acuerdo con las acusaciones, Selma Blair habría golpeado a una auxiliar de vuelo y mordido a otra persona de la tripulación.

Según los reportes, tuvo que ser inmovilizada mientras permanecía en la aeronave y posteriormente quedó bajo custodia de las autoridades después del aterrizaje.

Las acusaciones también señalan que, durante su traslado en una ambulancia hacia un hospital, la actriz habría pateado varias veces en la cabeza a un agente de la policía de la Autoridad Portuaria.

Asimismo, fue señalada por presuntamente agredir a una enfermera en el centro médico, quien posteriormente presentó cargos.

Las comunicaciones de emergencia relacionadas con el vuelo registraron que el piloto solicitó asistencia médica y la presencia de agentes policiales para atender a una pasajera que describió como agresiva. También informó que una auxiliar de vuelo tenía una hemorragia nasal y otra presentaba marcas de mordeduras.

Tras el incidente, un representante de Blair declaró a Page Six que la actriz había experimentado una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada.

Por su parte, Delta Airlines señaló que no tolera comportamientos violentos o ilegales y que la seguridad de pasajeros y tripulación es una prioridad.

El 12 de octubre, Blair compareció ante un tribunal de Queens, Nueva York, donde se declaró inocente de dos cargos de agresión en segundo grado. Posteriormente, fue puesta en libertad bajo fianza.