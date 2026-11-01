Mariah Carey recibe la temporada navideña con nuevo clip de “All I Want for Christmas Is You”

Antes de llegar a ese momento, el video arranca con Carey interpretando “Hermit”, un tema que grabó en la década del noventa bajo el alias Chick, en colaboración con su amiga Clarissa Dane, dentro de un álbum titulado Someone’s Ugly Daughter .

La cantante publicó su ya tradicional clip que anuncia el inicio de las fiestas, con una puesta en escena que la muestra como el adorno que corona un árbol de Navidad.

Mariah Carey se descongela para inaugurar la temporada navideña con un nuevo vídeo de “All I Want for Christmas Is You” , el clásico de 1994 que acumula un historial sin igual en las listas de popularidad de Estados Unidos.

La artista no reveló su participación en ese proyecto hasta la publicación de sus memorias en 2020.

Cuando “Hermit” llega a su fin, la pantalla da paso a un paisaje invernal: la artista aparece en lo alto de un árbol navideño y, con su característico tono de silbido, lanza las dos palabras que ya son un ritual de la temporada: “It’s time” (Ya es hora). A continuación suena el clásico.

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El vídeo de este año sigue una tradición que la artista sostiene desde hace varios años, con una estética distinta en cada entrega.

En 2024, el clip incluyó la aparición del comediante Billy Eichner como un elfo malhumorado. El año anterior, Carey pasó de encarnar a Morticia Addams a su inconfundible atuendo de Mamá Noel.

En 2023, el concepto fue el de una artista que literalmente se descongela, y en 2022 la vio pedalear en una bicicleta estática para ponerse a tono con las fiestas.

La canción llega a esta temporada con un récord que ya forma parte de la historia de la música popular. El año pasado, “All I Want for Christmas Is You” se convirtió en el sencillo con más semanas acumuladas en el número uno del Billboard Hot 100, con 22 semanas no consecutivas en la cima.

Sin embargo, ese registro fue superado en el transcurso de este año por Ella Langley con “Choosin’ Texas”, un tema de música country que acumula actualmente 25 semanas en el primer puesto.

En las temporadas de 2024 y 2025, el clásico de Carey pasó cuatro semanas consecutivas en el número uno, lo que le abre la posibilidad de recuperar esa posición, siempre que Langley no amplíe aún más su distancia durante noviembre.

Con Halloween ya concluido, las canciones navideñas clásicas comenzarán a dominar la programación radial y las plataformas de streaming.

Entre los títulos que habitualmente figuran en el top 10 del Billboard se encuentran “Rockin’ Around the Christmas Tree”, de Brenda Lee —que llegó al número uno en 2023—, “Jingle Bell Rock”, de Bobby Helms, y “Last Christmas”, de Wham!