El Salvador recibe los restos del 'streamer' Komanche para su sepultura

Los restos fueron llevados a una funeraria donde esperaban varios arreglos de flores y en el lugar, según pudo presenciar EFE, la familia pidió estar un momento a solas con el féretro del 'streamer', que tenía cerca de medio millón de seguidores en la Youtube y 881.000 en Instagram.

Tras varias horas de retraso, el cuerpo fue trasladado desde el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y fue recibido entre aplausos y vivas de los vecinos al recorrer la calle principal del poblado.

San Sebastián (El Salvador). Decenas de personas de la localidad de San Sebastián, a 51 kilómetros al este de San Salvador, recibieron el sábado los restos del 'streamer' salvadoreño Carlos José Rivera Alfaro, conocido por el nombre de Komanche , fallecido a la edad de 30 años en México.

#DeDiversión | Claudia Alfaro, tía materna de «El Komanche», habla sobre cómo era el famoso streamer más allá de su personaje. Video: Mirna Velásquez / #DiarioES https://t.co/ASm5bKng2b

A lo largo de la noche se realizaron sus honores fúnebres, será sepultado el domingo en el cementerio de San Sebastián, en el departamento de San Vicente.

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El representante del youtuber, Byron Reyes , aseguró en su perfil de Instagram el pasado 26 de octubre que el joven tenía varios proyectos en marcha, y que "siempre quería a su país de manera increíble".

También agregó: " El bullying a cualquier escala no es un juego", sin aclarar su relación con el fallecimiento del creador."Lograste lo que ningún salvadoreño ha conseguido en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman, los que en serio te conocíamos sabemos la increíble persona que eras", señaló el representante del fallecido. AuronPlay y El Rubius.

El evento estuvo inspirado en la serie 'El juego del calamar', y tuvo gran repercusión en la plataforma Twitch . Gómez iba a ser uno de los participantes de 'La Velada del Año 6', organizada por Ibai Llanos, pero su combate fue cancelado después de que él mismo lo desvelara prematuramente saltándose un acuerdo de confidencialidad, según recogen varios medios. EFE

Nota -Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.

Fotogalería : Revelan imágenes del velatorio de Komanche en El Salvador