Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona mete goleada y baja al Atlético: ¿Y Real Madrid?

El FC Barcelona recuperó la sonrisa y el liderato de la Liga Española 2026-2027. El equipo de Hansi Flick volvió al triunfo con una aplastante goleada 6-1 contra el Deportivo Alavés en la undécima jornada del campeonato español.

Regresaba el conjunto azulgrana al Spotify Camp Nou, donde hace una semana perdió el Clásico contra el Real Madrid dejando dudas, pero esta vez su imagen volvió a ser la misma de las nueve primeras fechas. Control del partido, dominio del balón y goles.

Raphinha y Lamine Yamal se despacharon con sendos dobletes, mientras Fermín López y el inglés Anthony Gordon hicieron uno cada uno para la paliza del Barça frente al Alavés. Mariano Díaz anotó el gol del descuento del cuadro visitante.