Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona mete goleada y baja al Atlético: ¿Y Real Madrid?

El FC Barcelona recuperó la sonrisa y el liderato de la Liga Española 2026-2027. El equipo de Hansi Flick volvió al triunfo con una aplastante goleada 6-1 contra el Deportivo Alavés en la undécima jornada del campeonato español.
Regresaba el conjunto azulgrana al Spotify Camp Nou, donde hace una semana perdió el Clásico contra el Real Madrid dejando dudas, pero esta vez su imagen volvió a ser la misma de las nueve primeras fechas. Control del partido, dominio del balón y goles.
Raphinha y Lamine Yamal se despacharon con sendos dobletes, mientras Fermín López y el inglés Anthony Gordon hicieron uno cada uno para la paliza del Barça frente al Alavés. Mariano Díaz anotó el gol del descuento del cuadro visitante.
Con esta victoria, el Barcelona recupera el primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga que había pasado a primera hora del día al Atlético de Madrid de manera provisional tras el triunfo a domicilio 0-2 contra el Levante.
Real Madrid está en el tercer puesto de la clasificación con 24 puntos. Los merengues visitan este domingo al Racing de Santander y buscarán ganar para seguir presionando al Atlético y al Barcelona.
En el tercer puesto se encuentra el Real Betis después de vencer por 2-1 al Málaga. El equipo bético llegó a 23 puntos y se quedó a uno del Real Madrid.