Hay nuevo líder de LaLiga: tabla de posiciones tras el Levante vs Atlético; ¿Y el Barcelona?

Valencia, España.

El Atlético de Madrid se impuso este sábado en el Ciutat de Valencia al Levante gracias a los goles de Alejandro Grimaldo en el minuto 36 y de Giuliano Simeone en el 61, en un partido en el que fue superior y aprovechó sus ocasiones más claras y que le deja como provisional líder de la Liga Española 2026-2027. El triunfo permitió que el argentino Diego Pablo Simeone igualara las 344 victorias que logró como técnico del equipo rojiblanco Luis Aragonés, pero con casi doscientos encuentros menos que los 756 que necesitó el que después fue seleccionador español. A pesar del dominio general del Atlético de Madrid, el Levante trató de aprovechar el poderío físico de Etta Eyong desde el inicio para fijar a los centrales colchoneros y buscar los espacios por los costados. Así, a los once minutos, llegó la primera ocasión clara del partido con un balón de Jeremy Toljan desde la derecha para Dani Requena, que soltó un disparo dentro del área que sacó Jan Oblak con una gran estirada. El aviso despertó a un Atlético de Madrid que empezó a poblar el área ‘granota’ gracias a la movilidad de Álex Baena y de Kang In Lee. En la primera oportunidad que tuvo, Baena filtró un balón al desmarque de Hjulmand, que controló y definió ante Mathew Ryan para marcar un gol que no subió al marcador por posición adelantada del centrocampista danés. El Atlético siguió creciendo y buscando el gol con Baena y Kang In como protagonistas. Una conexión entre ambos terminó con un disparo del surcoreano desde la frontal que salió cerca de la portería de Ryan. También buscó el gol Marcos Llorente desde el mismo lugar, pero su remate lo despejó el arquero del Levante. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pasada la media hora de partido, el control y el peligro eran totalmente rojiblancos. El gol parecía estar al caer y el Atlético aprovechó un error de Olasagasti, que no acertó a despejar y dejó un balón perfecto para que Alejandro Grimaldo se plantara solo ante Ryan y soltara un latigazo ante el que nada pudo hacer el portero australiano. Era el minuto 36 y el Atlético confirmaba su dominio y superioridad con el tanto, que defendió ante el arreón final del Levante antes del descanso. El equipo levantinista volvió a salir más metido que su rival y empezó a jugar cerca del área de Oblak, pero sin generar peligro real. Y como ocurrió en la primera parte, el Atlético no tardó en crecer y en dos minutos tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja hasta en dos ocasiones. Primero, con un gol de Hancko tras un mal despeje de Ryan que tampoco subió al marcador por fuera de juego. Y después, con un disparo de Kang In Lee desde la frontal que se topó con el larguero. En apenas diez minutos, el Atlético de Madrid había recuperado de nuevo el control ante un Levante desconectado. Y en una contra, los rojiblancos encontraron el camino al gol pasada la hora de juego. Baena condujo desde su campo para servirle el balón a Giuliano Simeone, que superó por velocidad a Nacho Pérez y evitó la salida de Ryan con un toque sutil. El Levante, abonado a la heroica esta temporada, estuvo a punto de meterse en el partido solo cinco minutos después gracias a un fallo de Marcos Llorente en la salida de balón. Pero con todo a placer y en el cara a cara con Oblak, Etta Eyong no acertó a superar al portero.

3️⃣4️⃣4️⃣ 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀𝐒Diego Pablo Simeone igualó a nuestra gran leyenda Luis Aragonés como el entrenador con más triunfos en la historia de LaLiga 👏 https://t.co/66uIFflQZ9 — Atlético de Madrid (@Atleti) October 31, 2026

El técnico levantinista, Luís Castro, buscó impulsar a su equipo e introdujo hasta cuatro cambios de una tirada. Todo lo contrario buscó el entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, que reforzó a su defensa con la entrada del central Robin Le Normand y la salida de jugadores como Baena, Kang In o Julián Álvarez. Ya en los últimos diez minutos, el Levante se volcó en busca de un gol que le hiciera creer en una nueva remontada, aunque la noticia llegó con la entrada del ‘granota’ Marc Santos, jugador de apenas 15 años y que se estrenaba ante su público tras su debut con el primer equipo ante el Espanyol en el RCDE Stadium en la primera jornada de competición. La entrada de Santos fue la única alegría para la parroquia local, que esta vez no vivió una remontada en los últimos minutos. A pesar de que el Levante lo intentó con centros laterales por ambos costados, la defensa del Atlético despejó cualquier peligro para asegurar el triunfo en el Ciutat de València.

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