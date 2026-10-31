Cae enfermera por supuestos cobros excesivos de intereses en préstamos en Tegucigalpa

Tegucigalpa. Una mujer de profesión enfermera fue capturada tras ser acusada de realizar cobros excesivos en tasas de interés por préstamos a personas en Tegucigalpa.

La sospechosa, cuya identidad no fue revelada, tenía orden de captura pendiente por el delito de usura.

Un operativo policial permitió dar con el paradero de la mujer en la colonia Villanueva. Según la información proporcionada por las autoridades, la sospechosa es originaria del municipio de Catacamas, en Olancho, y vive en el mismo sector donde fue arrestada.

Según las investigaciones policiales, la mujer presuntamente operaba otorgando préstamos monetarios de manera informal. No obstante, bajo esta fachada, la detenida pedía a sus víctimas el pago de tasas de interés muy altas, totalmente fuera del marco legal.

La mujer se aprovechaba de la necesidad económica de las personas para someterlas a estas condiciones de crédito perjudiciales, sostiene la Policía Nacional.

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Tras su captura, la mujer fue puesta a la orden de las autoridades competentes para responder por los delitos que se le imputan.