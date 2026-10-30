Capturan al presunto líder de la banda Los Cheles en Puerto Cortés

De acuerdo con las investigaciones policiales, Carranza estaría vinculado con múltiples asesinatos registrados en los antiguos campos bananeros de El Progreso, así como en los Bajos de Choloma y La Lima.

Puerto Cortés, Honduras. La Policía Nacional capturó a Juan José Carranza Ramírez, de 29 años de edad, señalado como supuesto líder de la banda criminal conocida como Los Cheles, durante un operativo realizado en una clínica ubicada en la colonia El Mirador, en Puerto Cortés.

Las autoridades lo identifican como uno de los principales integrantes de la estructura delictiva de Los Cheles, que mantiene conflictos con otros grupos criminales que operan en el valle de Sula.

Entre las organizaciones con las que presuntamente mantiene enfrentamientos figura la Mara Salvatrucha (MS-13), con la que disputa el control de sectores donde existen invasiones de plantaciones de palma africana.

Asimismo, las investigaciones señalan que la banda Los Cheles mantiene rivalidades con otra estructura criminal conocida como La Kleivona, situación que ha generado conflictos en diferentes comunidades de la zona norte.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La captura de Carranza se produjo después de un presunto enfrentamiento armado registrado en las últimas horas en los bajos de Choloma, donde habrían muerto al menos tres personas.

Entre las víctimas de ese hecho se encontraría un familiar del supuesto líder de Los Cheles, según la información preliminar relacionada con el caso.

Este enfrentamiento habría motivado nuevas acciones policiales en la zona, en medio de los conflictos que mantienen las estructuras criminales por el control territorial.

Los investigadores buscan establecer la participación de Carranza en los hechos violentos atribuidos a la organización que presuntamente dirige.

Las autoridades policiales trasladan en un vehículo Black Mamba a Carranza desde Puerto Cortés hacia San Pedro Sula, donde será presentado ante los tribunales.