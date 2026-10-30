Declaran culpable a agente policial por la muerte de la estudiante Keyla Martínez

Siguatepeque. El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró penalmente responsable al agente de la Policía Nacional, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, por el delito de homicidio en perjuicio de la estudiante de enfermería de la Unah, Keyla Patricia Martínez Rodríguez.

Asimismo, el tribunal ordenó que se investigue por parte del Ministerio Público la cadena de mando de la posta policial número 10 de la Unidad Departamental de Policía de La Esperanza, Intibucá, donde la joven permanecía detenida.

El tribunal también determinó revocar las medidas cautelares que venía cumpliendo el agente policial e imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Ante esto, el órgano judicial ordenó que se le dé custodia y traslado por parte de la autoridad competente al Centro Penal de Marcala, Departamento de La Paz.

La defensa solicitó que el cumplimiento de la prisión preventiva se realice en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de Siguatepeque, donde actualmente se encuentra un centro penitenciario que alberga a agentes de policía privados de libertad; argumentaron que su traslado al centro penal de la ciudad de Marcala pondría en riesgo la vida del imputado.

Asimismo, se citó a las partes para el próximo lunes 16 de noviembre del año 2026 en esta misma sede judicial de Siguatepeque, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de individualización de pena a las 9:00 de la mañana.

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Keyla Martínez murió la madrugada del domingo 7 de febrero de 2021 (la noche del sábado 6 de febrero fue detenida) mientras se encontraba bajo custodia policial en una celda de la Unidad Departamental de Policía en La Esperanza.