Declaran culpable a agente policial por la muerte de la estudiante Keyla Martínez

Siguatepeque. El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró penalmente responsable al agente de la Policía Nacional, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, por el delito de homicidio en perjuicio de la estudiante de enfermería de la Unah, Keyla Patricia Martínez Rodríguez.
Asimismo, el tribunal ordenó que se investigue por parte del Ministerio Público la cadena de mando de la posta policial número 10 de la Unidad Departamental de Policía de La Esperanza, Intibucá, donde la joven permanecía detenida.
El tribunal también determinó revocar las medidas cautelares que venía cumpliendo el agente policial e imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Ante esto, el órgano judicial ordenó que se le dé custodia y traslado por parte de la autoridad competente al Centro Penal de Marcala, Departamento de La Paz.
La defensa solicitó que el cumplimiento de la prisión preventiva se realice en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de Siguatepeque, donde actualmente se encuentra un centro penitenciario que alberga a agentes de policía privados de libertad; argumentaron que su traslado al centro penal de la ciudad de Marcala pondría en riesgo la vida del imputado.
Asimismo, se citó a las partes para el próximo lunes 16 de noviembre del año 2026 en esta misma sede judicial de Siguatepeque, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de individualización de pena a las 9:00 de la mañana.
Keyla Martínez murió la madrugada del domingo 7 de febrero de 2021 (la noche del sábado 6 de febrero fue detenida) mientras se encontraba bajo custodia policial en una celda de la Unidad Departamental de Policía en La Esperanza.
Juicio repetido
El proceso finalizado corresponde a una repetición del juicio ordenada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. La decisión se produjo luego de que el Ministerio Público presentara un recurso de casación contra la sentencia emitida en el proceso anterior.
En septiembre de 2023, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable a Perdomo por el delito de homicidio imprudente y posteriormente le impuso una pena de cinco años de prisión. Esa resolución fue cuestionada por familiares de Keyla Martínez y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La Sala de lo Penal resolvió en enero de 2026 que el juicio debía repetirse después de analizar los recursos presentados y determinar la existencia de inconsistencias que afectaban el proceso anterior. Con la repetición, un nuevo tribunal debía volver a valorar las pruebas y los argumentos de las partes.
Por unanimidad de votos el #TribunalDeSentencia de #Siguatepeque encontró culpable de Homicidio al agente de policía Harold Perdomo Sarmiento en perjuicio de Keyla Patricia Martínez, la Audiencia de Individualización de la Pena Concreta para el 16 de noviembre a las 9 de la mañana.Los Jueces ordenaron revocar las medidas cautelares al agente de policía y ordenan que cumpla la medida de la prisión preventiva.— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) October 30, 2026