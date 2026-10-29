Programan para noviembre audiencia preliminar por muerte de María Fernanda Alemán

San Pedro Sula, Honduras. Para noviembre está prevista la audiencia preliminar contra Óscar Armando Ramírez Melgar, señalado como supuesto responsable de la muerte violenta de la joven estudiante María Fernanda Alemán Rodríguez y del homicidio en su grado de ejecución de tentativa contra un testigo protegido, en San Pedro Sula, Cortés.

La programación de la audiencia se retomará luego de una comunicación remitida por la Sala de lo Constitucional, que revocó parcialmente la resolución relacionada con la suspensión del acto reclamado, pero mantuvo vigente la admisión del recurso de amparo.

La comunicación fue enviada tanto a la Corte de Apelaciones Penal como al Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, con el propósito de continuar el trámite y avanzar con la programación de la audiencia preliminar.