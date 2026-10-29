Programan para noviembre audiencia preliminar por muerte de María Fernanda Alemán

San Pedro Sula, Honduras. Para noviembre está prevista la audiencia preliminar contra Óscar Armando Ramírez Melgar, señalado como supuesto responsable de la muerte violenta de la joven estudiante María Fernanda Alemán Rodríguez y del homicidio en su grado de ejecución de tentativa contra un testigo protegido, en San Pedro Sula, Cortés.
La programación de la audiencia se retomará luego de una comunicación remitida por la Sala de lo Constitucional, que revocó parcialmente la resolución relacionada con la suspensión del acto reclamado, pero mantuvo vigente la admisión del recurso de amparo.
La comunicación fue enviada tanto a la Corte de Apelaciones Penal como al Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, con el propósito de continuar el trámite y avanzar con la programación de la audiencia preliminar.
En este proceso, el Ministerio Público se opuso a modificar las medidas que mantienen al imputado bajo prisión preventiva. Al analizar los argumentos, las magistradas y magistrados reconocieron que continúan las circunstancias que motivaron la aplicación de esa medida cautelar.
Entre los factores señalados figura el riesgo de obstrucción a la justicia, especialmente por la necesidad de garantizar la protección del testigo protegido que figura como víctima en el proceso.
La resolución también hace referencia a que el procesado no cuenta actualmente con arraigo económico, domiciliario, familiar ni laboral, condiciones que fueron consideradas en el análisis de las medidas cautelares.
Asimismo, se indicó que la caución hipotecaria ofrecida para respaldar una eventual modificación de las medidas pertenece a un tercero y no al propio imputado.
Con estas consideraciones, el proceso continuará en el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, donde se prevé desarrollar en noviembre la audiencia preliminar contra Ramírez Melgar, quien enfrenta cargos por homicidio y homicidio en su grado de ejecución de tentativa.