Corte ordena dejar en libertad a Óscar Ramírez, acusado de matar a estudiante de Derecho María Fernanda Alemán

San Pedro Sula, Honduras. Óscar Armando Ramírez Melgar, de 28 años, acusado del homicidio de la estudiante de Derecho María Fernanda Alemán Rodríguez, de 26 años, podría defenderse en libertad luego de que la Sala de lo Constitucional declarara con lugar un recurso de amparo presentado por su defensa, según informó el martes 20 de octubre de 2026 el Palacio de Justicia de San Pedro Sula. La Secretaría del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula recibió la comunicación de la resolución, que admite el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado contra una decisión de la Corte de Apelaciones Penal emitida el 11 de agosto de este año. La Sala de lo Constitucional decretó la suspensión provisional del acto reclamado bajo responsabilidad del recurrente. En su resolución, recordó que la Constitución de la República establece que una persona puede obtener la libertad mediante una caución suficiente conforme a la ley, aun cuando exista un auto de prisión.

Ante esta disposición, la jueza de Letras Penal programó para el jueves 22 de octubre una audiencia de revisión de medidas, en la que resolverá conforme al artículo 173 del Código Procesal Penal. Ramírez Melgar cumple actualmente prisión preventiva por suponerlo responsable de homicidio en perjuicio de María Fernanda Alemán y homicidio en su grado de ejecución de tentativa contra un testigo protegido.

Condominio de apartamentos

El caso se remonta al domingo 9 de febrero de 2025, cuando María Fernanda Alemán llegó alrededor de las 6:30 de la mañana a un condominio de apartamentos de la colonia Figueroa, en el sector suroeste de San Pedro Sula, para recoger unas pertenencias. Según la información del caso, Ramírez Melgar y otros dos amigos se encontraban en el lugar después de haber compartido horas antes con la joven. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Frente al edificio se produjo una discusión con el conductor del vehículo en el que se movilizaba Alemán, quien era su expareja. Según la Fiscalía, cuando el hombre arrancó el carro, Ramírez Melgar disparó e hirió en un brazo al conductor.