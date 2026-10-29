Fiscalía presenta 24 pruebas contra acusado de estrangular a sus dos esposas

San Pedro Sula, Honduras. El Ministerio Público presentará 24 pruebas en el juicio contra Sergio David Florentino Díaz para demostrar su culpabilidad en la muerte de su segunda esposa, Brenda Janeth Gómez Pérez, a quien habría estrangulado. La primera audiencia del juicio se desarrolló este miércoles 28 de octubre, pero fue suspendida a petición de la Fiscalía, que solicitó tiempo para reforzar la carga probatoria. La terna de juezas de la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia reanudará el juicio el 11 de noviembre.

Las autoridades del Ministerio Público informaron que entre las pruebas figuran cuatro testificales, nueve documentales y once periciales. Entre las pruebas periciales con las que cuenta el Ministerio Público figura el dictamen de la autopsia practicada a Brenda Gómez, el cual establece que murió por estrangulamiento y que la manera de muerte fue homicida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 10 de septiembre de 2025, Brenda Janeth Gómez Pérez (de 28 años) fue encontrada sin vida en el asiento trasero de una camioneta estacionada en las inmediaciones del puente Los Bordos, en el sector Bermejo, San Pedro Sula. De acuerdo con las investigaciones, Sergio David Florentino Díaz conducía el vehículo y habría intentado trasladar el cadáver de Brenda Janeth Gómez Pérez a una funeraria para sepultarla sin alertar a las autoridades. Según las indagaciones, el imputado habría montado una escena para aparentar que la causa de la muerte era natural.

Autopsias apuntan a que ambas mujeres fueron estranguladas

Tras el hallazgo del cuerpo, el sospechoso fue detenido durante 24 horas, pero recuperó la libertad por falta de méritos. Sin embargo, el análisis posterior de la escena y la autopsia forense permitieron a las autoridades reunir indicios suficientes para solicitar una orden de captura, que posteriormente fue ejecutada. La implicación de Florentino Díaz en la muerte de Brenda Janeth Gómez Pérez llevó a la Policía a ampliar las investigaciones sobre el fallecimiento de su primera esposa, Gina Gutiérrez Pérez, cuya muerte Florentino también habría intentado hacer pasar por natural. Autoridades del Ministerio Público confirmaron que en los próximos días presentarán un requerimiento fiscal contra Sergio David Florentino Díaz por el asesinato de su primera esposa, Gina Gutiérrez Pérez, ocurrido el 26 de diciembre de 2023. El expediente investigativo elaborado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) contiene indicios que apuntan a que Florentino Díaz habría causado la muerte de Gina Gutiérrez Pérez. Entre las pruebas con las que cuenta el Ministerio Público figura el dictamen de la autopsia practicada a Gina Gutiérrez Pérez, el cual establece que murió por estrangulamiento y que la manera de muerte fue homicida.