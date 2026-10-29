Alajuelense vs Motagua, EN VIVO, Copa Centroamericana, horario y dónde verlo

San José, Costa Rica.

Puede ser una noche gloriosa para el Fútbol Club Motagua. El conjunto hondureño tiene la oportunidad de volver a hacer historia en el Estadio Alejandro Morera Soto, escenario donde consiguió su primer triunfo ante la Liga Deportiva Alajuelense hace un año. Ahora, el Ciclón Azul regresa con una misión todavía más importante: conseguir la clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana 2026. Motagua afronta esta noche un compromiso trascendental para sus aspiraciones internacionales. Los dirigidos por el español Javier López se enfrentan nuevamente a la Liga Deportiva Alajuelense, con la ilusión de superar una de las pruebas más exigentes del torneo y mantener vivo el sueño de conquistar un título que pondría en alto el nombre del fútbol hondureño.

Después del empate sin goles en el partido de ida, disputado en territorio hondureño, la serie permanece completamente abierta. Ambos equipos tienen las mismas posibilidades de avanzar, pero el conjunto azul sabe que cualquier detalle puede marcar la diferencia en una eliminatoria de máxima tensión. El escenario le trae buenos recuerdos al Ciclón. El 23 de septiembre de 2025, Motagua conquistó su primera victoria histórica en el Estadio Alejandro Morera Soto al imponerse por 1-0, gracias a una anotación de Matías Vázquez. Sin embargo, aquella alegría terminó siendo insuficiente, ya que el conjunto hondureño había perdido 2-1 en el encuentro de ida y no consiguió avanzar en la eliminatoria. Un año después, los azules tienen una nueva oportunidad de escribir una página memorable en su historia. Esta vez, el objetivo no es únicamente celebrar un triunfo en territorio costarricense, sino conseguir el boleto a la final y dar un golpe de autoridad frente a uno de los clubes más poderosos de Centroamérica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La eliminación de Olimpia a manos del Cartaginés aumenta la responsabilidad del Ciclón Azul. Motagua es ahora el equipo hondureño que mantiene viva la posibilidad de llevar al país a la gran final de la Copa Centroamericana 2026, por lo que la presión y las expectativas son mayores en una noche en la que Honduras espera celebrar. Aunque ambos clubes no atraviesan su mejor momento en sus respectivas competiciones locales, el panorama internacional representa una historia diferente. En este tipo de encuentros, la jerarquía, la concentración y la capacidad para responder bajo presión pueden resultar determinantes. Sobre el papel, Alajuelense parte con ventaja por su condición de tricampeón centroamericano, la amplitud de su plantilla y el respaldo de su afición en el Morera Soto. Los manudos buscarán imponer su condición de locales y aprovechar cualquier error del rival para inclinar la balanza a su favor.

Motagua, por su parte, necesitará una actuación inteligente, con orden defensivo, intensidad y eficacia frente al arco. El equipo de Javier López deberá evitar los pelotazos constantes hacia el área rival, un recurso que podría facilitar el trabajo de la defensa y del guardameta rojinegro. En su lugar, tendrá que apostar por una propuesta más elaborada, aprovechar los espacios y generar ocasiones claras de gol. El empate sin goles llevaría la eliminatoria a una definición por penales si se mantiene el reglamento habitual de la competición, mientras que un triunfo azul le garantizaría el boleto a la final. Por eso, cada jugada, cada duelo y cada oportunidad de gol tendrán un valor incalculable. En caso de una igualdad con goles, será el cuadro hondureño el que estaría clasificando a la final por ese tanto de visita que vale doble. Motagua sabe que no será una misión sencilla, pero el antecedente de 2025 demuestra que puede ganar en una cancha históricamente complicada. El Ciclón Azul está ante una oportunidad de oro para dejar atrás los fantasmas de su última visita, superar al tricampeón centroamericano y regalarle una alegría al fútbol hondureño. La gloria está al alcance, pero para alcanzarla deberá demostrar su mejor versión. En el Morera Soto, cualquier error puede resultar definitivo y separar al Motagua de una noche histórica o de una nueva decepción internacional.

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