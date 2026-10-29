La Sub-15 de Honduras vuelve a golear y ya tiene rival para definir su posición

Azerbaiyán.

La Selección Sub-15 de Honduras quiere cerrar con buenas sensaciones su participación en el Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA. Después de firmar una doble victoria ante Tailandia y Panamá, la Mini H se prepara para afrontar su último desafío en el certamen internacional. Los catrachos vencieron 5-0 a Tailandia y posteriormente derrotaron 4-1 a Panamá, completando una jornada con nueve goles anotados y apenas uno recibido.

Jeffrey Lara fue uno de los grandes protagonistas al marcar tres tantos durante los dos encuentros, con un doblete ante los tailandeses y otra anotación frente al conjunto canalero.

David Vásquez, Fabrizio Santos y Danio Flores también aportaron en la goleada contra Tailandia, mientras que Luis Caraccioli, Alejandro Amaya y un autogol contribuyeron al triunfo frente a Panamá. ¿Cuándo juega Honduras su último partido? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Bicolor se medirá a Chile este viernes 30 de octubre a la 1:30 de la madrugada, hora de Honduras, en Azerbaiyán. El encuentro servirá para definir la posición final del combinado catracho en el torneo.

Es importante aclarar que Honduras no disputará la final por el título de la categoría C. Su último compromiso corresponde a la fase de posicionamiento, en la que buscará cerrar de la mejor manera su participación.