¿Quién es Karen Coronado, la esposa de Aleks Syntek con la que se separó tras 25 años?

El cantante y compositor mexicano Aleks Syntek confirmó entre lágrimas su separación de Karen Coronado, con quien compartió 25 años de matrimonio y formó una familia con dos hijos.
La revelación ocurrió durante una entrevista con el locutor Mariano Osorio, en la que el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” habló abiertamente sobre el final de su relación y reconoció que la convivencia con él no siempre fue fácil.
“Estoy separado de mi mujer, no se lo he dicho a nadie, eres la primera persona que se lo digo, porque no le quiero hacer daño”, confesó el artista durante la conversación, según reportó la prensa mexicana.
Visiblemente emocionado, Syntek también reflexionó sobre su personalidad y las dificultades que pudo haber enfrentado su esposa durante los años que permanecieron juntos.
“Es muy difícil estar a mi lado, soy un hombre complicado”, expresó el cantante, quien dejó claro que, pese a la ruptura, desea que Karen pueda encontrar la felicidad.
Durante la entrevista, el músico también reconoció que su trayectoria artística ocupó un espacio importante en su vida familiar, al punto de que considera que pudo limitar los proyectos personales de su pareja.
Syntek recordó el apoyo que recibió de Karen durante su carrera y la describió como una mujer que luchó a su lado durante muchos años. Sin embargo, admitió que las exigencias de su profesión pudieron afectar las aspiraciones de ella.
Posteriormente, reconoció que su carrera terminó absorbiendo gran parte de su tiempo y atención, algo que, según sus propias palabras, no le permitió a Karen tener suficiente espacio para desarrollar sus sueños.
Aleks Syntek está casado con Karen Coronado, hermana de la conductora Ingrid Coronado.
La historia de amor entre ambos comenzó cuando eran jóvenes y, de acuerdo con lo que el propio cantante ha contado, él quedó cautivado por Karen después de conocerla en un antro al que acudió junto con su hermana. Incluso, esa experiencia sirvió de inspiración para la canción “Tú necesitas”, lanzada en el año 2000.
La pareja contrajo matrimonio en 2001 y desde entonces ha formado una familia alejada en buena medida de los reflectores.
El matrimonio tiene dos hijos, quienes también han incursionado en el mundo del entretenimiento.
Natalia Coronado ha seguido los pasos de sus padres en la actuación, mientras que Matías Escajadillo Peña se ha desarrollado principalmente como actor de doblaje. De esta manera, la familia de Aleks Syntek está integrada por su esposa Karen y sus dos hijos, quienes han construido sus propias trayectorias dentro de la industria audiovisual.
Ahora, tras 25 años de matrimonio, el cantante confirmó que atraviesan una separación, una noticia que ha generado reacciones entre sus seguidores, especialmente por la manera en que habló de su expareja y reconoció el papel que tuvo en su vida.
La confesión también llega después de que Syntek hablara públicamente sobre una crisis emocional que enfrentó en los últimos meses. En medio de esta etapa personal, el artista ha manifestado su intención de recuperar la tranquilidad y continuar con su carrera musical.