Iván Velásquez es reubicado en Támara: ¿estará junto a pandilleros?

Tegucigalpa. Iván Velásquez, exgerente de Koriun Inversiones, fue reubicado en el módulo de mínima seguridad del centro penitenciario de Támara, confirmó este jueves 29 de octubre Omar Dubón, integrante del equipo legal que lo representa. El abogado explicó que la defensa había cuestionado anteriormente que su representado permaneciera recluido en una cárcel de máxima seguridad, pues sostiene que Velásquez no forma parte de una estructura criminal que justifique ese nivel de custodia.

Dubón también aseguró que la permanencia del exgerente en esas instalaciones representaba un peligro para su integridad física. Como respaldo de sus señalamientos, indicó que los defensores habían presentado una fotografía en la que, según su versión, Velásquez aparecía con golpes. “Claro que sí, él no pertenece a ningún tipo de estructura y nosotros habíamos denunciado y demostrado una foto que él había sido golpeado; claro que corría riesgo”, declaró el profesional del derecho. En sus declaraciones, el abogado también se refirió a las modificaciones aprobadas a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. En ese contexto, felicitó al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, por la reforma relacionada con los recursos vinculados a los inversionistas de Koriun. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse