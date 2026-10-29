Iván Velásquez es reubicado en Támara: ¿estará junto a pandilleros?

Tegucigalpa. Iván Velásquez, exgerente de Koriun Inversiones, fue reubicado en el módulo de mínima seguridad del centro penitenciario de Támara, confirmó este jueves 29 de octubre Omar Dubón, integrante del equipo legal que lo representa.
El abogado explicó que la defensa había cuestionado anteriormente que su representado permaneciera recluido en una cárcel de máxima seguridad, pues sostiene que Velásquez no forma parte de una estructura criminal que justifique ese nivel de custodia.
Dubón también aseguró que la permanencia del exgerente en esas instalaciones representaba un peligro para su integridad física. Como respaldo de sus señalamientos, indicó que los defensores habían presentado una fotografía en la que, según su versión, Velásquez aparecía con golpes.
“Claro que sí, él no pertenece a ningún tipo de estructura y nosotros habíamos denunciado y demostrado una foto que él había sido golpeado; claro que corría riesgo”, declaró el profesional del derecho.
En sus declaraciones, el abogado también se refirió a las modificaciones aprobadas a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. En ese contexto, felicitó al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, por la reforma relacionada con los recursos vinculados a los inversionistas de Koriun.
El 16 de octubre, Zambrano aseguró que los fondos aportados por los ciudadanos afectados no quedarían comprendidos en las disposiciones que permiten utilizar anticipadamente dinero incautado para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. “Les aseguramos desde el Congreso que el dinero de Koriun, de los ciudadanos que fueron estafados, no va incluido en esta reforma”, expresó el titular del Legislativo.
El proceso judicial contra Velásquez se originó tras la intervención de Koriun Inversiones por parte del Ministerio Público, que investigó indicios de captación irregular de recursos. De acuerdo con las autoridades, la compañía operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Las actuaciones incluyeron un allanamiento en la sede principal de la empresa, ubicada en Choloma, Cortés, y diligencias en establecimientos de Juticalpa, Santa Bárbara, Choluteca, Copán y Danlí.
La investigación dio paso a un proceso penal contra el exgerente, a quien se le atribuyen presuntos delitos de lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso permitido y prohibido, así como asociación para delinquir.
Koriun desarrollaba operaciones en al menos siete departamentos del país. En 2024, la empresa reportó ingresos por 86.9 millones de lempiras procedentes de aproximadamente 35,000 inversionistas, según los datos consignados en la información del caso.