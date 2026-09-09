"Corre peligro": abogados de Iván Velásquez comparan su caso con el de Magdaleno Meza

La defensa de Iván Velásquez volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad de su representado y presentó ante los tribunales una solicitud de revisión de medidas para que pueda continuar el proceso bajo arresto domiciliario.
Como parte de sus argumentos, la defensa recordó el caso de Magdaleno Meza y expresó su temor de que una situación similar pueda ocurrirle a su representado mientras permanece privado de libertad. "Corre peligro", declaró Omar Dubón, uno de sus apoderados legales a medios en Tegucigalpa.
“No queremos, ni Dios quiera, de que le suceda lo mismo al señor Iván Velásquez”, manifestó la defensa, al explicar que precisamente por esa preocupación solicitaron que se le cambie la medida de privación de libertad por un arresto domiciliario.
Magdaleno Meza Fúnez, cuyo nombre real era Nery Orlando López Sanabria, fue un hondureño señalado por las autoridades por vínculos con el narcotráfico y relacionado con las llamadas "narcolibretas". Fue asesinado el 26 de octubre de 2019, mientras permanecía recluido en la cárcel de máxima seguridad El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.
Meza murió tras ser atacado a balazos y con armas blancas por otros reclusos dentro del centro penitenciario. Según el Ministerio Público, uno de los atacantes le disparó con una pistola y posteriormente otros tres internos lo hirieron con cuchillos. Cuatro de los responsables fueron condenados posteriormente a 20 años de prisión por el asesinato.
El abogado de Velásquez cuestionó que su representado se encuentre en una celda o módulo de máxima seguridad, pese a que, de acuerdo con lo expuesto por la defensa, no pertenece a maras, pandillas ni a ninguna organización criminal. Ante este escenario, la defensa pidió que se respete la independencia judicial y que la decisión sobre la situación jurídica de su representado sea tomada únicamente por los órganos jurisdiccionales.
“Tenemos la fe de que se respete la independencia judicial y que ningún poder del Estado interfiera en la decisión de un juez”, sostuvo. La defensa recordó además que su representado enfrenta una acusación por el delito de lavado de activos y hizo una comparación con el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, al señalar que se trata del mismo delito.
Según la defensa, los fondos cuestionados en el caso de su representado corresponden a aportaciones realizadas por personas de Choloma a quienes se denominaba inversionistas.
Con la solicitud presentada, la defensa busca que se revisen las medidas impuestas a Iván Velásquez y que pueda enfrentar el proceso bajo arresto domiciliario, mientras continúa el expediente judicial relacionado con Koriun Inversiones. La petición, de acuerdo con la defensa, responde principalmente a la preocupación por la integridad física de su representado y a los señalamientos sobre presuntos golpes durante su reclusión.
Velásquez fue el gerente general y representante legal de Koriun Inversiones, empresa que captaba dinero de miles de personas bajo la promesa de elevados rendimientos semanales. Investigaciones de LA PRENSA Premium señalan que Koriun operó durante años sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y que Velásquez figuraba como administrador y aparente propietario de la firma.
La empresa fue registrada formalmente como comerciante individual a nombre de Velásquez el 19 de marzo de 2024, pese a que ya operaba desde años antes. Tras los allanamientos de abril de 2025, las autoridades encontraron L125 millones en efectivo en una vivienda vinculada a Velásquez, además de otras cantidades de dinero relacionadas con las operaciones de Koriun.
Velásquez fue capturado el 14 de mayo de 2025 y posteriormente quedó bajo auto de formal procesamiento y prisión preventiva. El Ministerio Público lo acusa de lavado de activos, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso permitido y prohibido, y desobediencia.
Aunque el 31 de marzo de 2026 un juez le concedió medidas sustitutivas tras el pago de una caución de 25 millones de lempiras, el Ministerio Público recurrió la decisión y el 1 de abril de 2026 se revocó la medida, por lo que Velásquez regresó a prisión preventiva. Permanece detenido en la prisión de Támara, Francisco Morazán. En tanto, este miércoles se suspendió la audiencia en la que serían revisadas las medidas de su detención, debido a que Medicina Forense aún no entrega un informe relacionado con su salud mental al que se sometió la semana anterior.