"Corre peligro": abogados de Iván Velásquez comparan su caso con el de Magdaleno Meza

“No queremos, ni Dios quiera, de que le suceda lo mismo al señor Iván Velásquez”, manifestó la defensa, al explicar que precisamente por esa preocupación solicitaron que se le cambie la medida de privación de libertad por un arresto domiciliario.

Magdaleno Meza Fúnez, cuyo nombre real era Nery Orlando López Sanabria, fue un hondureño señalado por las autoridades por vínculos con el narcotráfico y relacionado con las llamadas "narcolibretas". Fue asesinado el 26 de octubre de 2019, mientras permanecía recluido en la cárcel de máxima seguridad El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.