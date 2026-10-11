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CNBS advierte sobre estafas con falsas ofertas de inversión y suplantación de identidad en Honduras

La CNBS alertó sobre personas que utilizan nombres e imágenes de una casa de bolsa y de uno de sus representantes para promover falsas inversiones a través de Telegram

CNBS advierte sobre estafas con falsas ofertas de inversión y suplantación de identidad en Honduras

La CNBS alertó sobre el uso indebido de identidades para promover falsas inversiones en Honduras y recomendó verificar la legitimidad de las ofertas financieras antes de realizar cualquier transferencia de dinero.

Tegucigalpa, Honduras. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) advirtió a la población hondureña sobre una modalidad de presunto fraude financiero en la que personas desconocidas utilizan la identidad de una empresa autorizada y de uno de sus representantes para promocionar supuestas oportunidades de inversión.

De acuerdo con la alerta del organismo regulador, los responsables recurren a perfiles falsos y mensajes difundidos mediante Telegram para ofrecer servicios financieros y generar confianza entre quienes podrían estar interesados en invertir su dinero.

La institución señaló que el caso involucra a Casa de Bolsa de Valores, S. A. (CABVAL), así como a su gerente general, David Hernández Núñez. Además, identificó a una persona que se presenta bajo el nombre de “Agustín Bermejo” y que utilizaría información e imágenes vinculadas con la empresa para aparentar legitimidad.

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La CNBS aclaró que CABVAL está inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores y se encuentra bajo su supervisión. Sin embargo, precisó que las ofertas difundidas mediante cuentas o perfiles no autorizados no corresponden a los servicios legítimos de la compañía.

Ante esta situación, el ente regulador recomendó a los ciudadanos no realizar transferencias de dinero ni compartir datos personales o financieros a través de canales cuya autenticidad no haya sido comprobada.

Asimismo, instó a verificar cualquier propuesta de inversión directamente con la entidad correspondiente y a denunciar las comunicaciones sospechosas ante las autoridades competentes.

La comisión reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones antes de comprometer sus recursos económicos y confirmar la identidad de quienes ofrecen servicios financieros para evitar posibles estafas.

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Redacción La Prensa
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