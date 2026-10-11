CNBS advierte sobre estafas con falsas ofertas de inversión y suplantación de identidad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) advirtió a la población hondureña sobre una modalidad de presunto fraude financiero en la que personas desconocidas utilizan la identidad de una empresa autorizada y de uno de sus representantes para promocionar supuestas oportunidades de inversión.

De acuerdo con la alerta del organismo regulador, los responsables recurren a perfiles falsos y mensajes difundidos mediante Telegram para ofrecer servicios financieros y generar confianza entre quienes podrían estar interesados en invertir su dinero.

La institución señaló que el caso involucra a Casa de Bolsa de Valores, S. A. (CABVAL), así como a su gerente general, David Hernández Núñez. Además, identificó a una persona que se presenta bajo el nombre de “Agustín Bermejo” y que utilizaría información e imágenes vinculadas con la empresa para aparentar legitimidad.