CNBS advierte sobre estafas con falsas ofertas de inversión y suplantación de identidad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) advirtió a la población hondureña sobre una modalidad de presunto fraude financiero en la que personas desconocidas utilizan la identidad de una empresa autorizada y de uno de sus representantes para promocionar supuestas oportunidades de inversión.
De acuerdo con la alerta del organismo regulador, los responsables recurren a perfiles falsos y mensajes difundidos mediante Telegram para ofrecer servicios financieros y generar confianza entre quienes podrían estar interesados en invertir su dinero.
La institución señaló que el caso involucra a Casa de Bolsa de Valores, S. A. (CABVAL), así como a su gerente general, David Hernández Núñez. Además, identificó a una persona que se presenta bajo el nombre de “Agustín Bermejo” y que utilizaría información e imágenes vinculadas con la empresa para aparentar legitimidad.
La CNBS aclaró que CABVAL está inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores y se encuentra bajo su supervisión. Sin embargo, precisó que las ofertas difundidas mediante cuentas o perfiles no autorizados no corresponden a los servicios legítimos de la compañía.
Ante esta situación, el ente regulador recomendó a los ciudadanos no realizar transferencias de dinero ni compartir datos personales o financieros a través de canales cuya autenticidad no haya sido comprobada.
COMUNICADO DE ALERTA A LA CIUDADANÍALa Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alerta a la ciudadanía, inversionistas y público usuario sobre la suplantación de identidad y el uso indebido del nombre de Casa de Bolsa de Valores, S.A. (CABVAL) y de su gerente general, David Hernández Núñez, mediante perfiles y comunicaciones difundidas en Telegram para promover supuestos servicios de inversión.¡Cuidado con las ofertas de inversión fraudulentas!Si bien es cierto que Casa de Bolsa de Valores, S.A. (CABVAL) se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) y está sujeta a la supervisión de la CNBS, los ofrecimientos de inversión realizados a través de perfiles y cuentas no autorizadas son falsos y no corresponden a las actividades legítimas de la entidad.Asimismo, se ha identificado a una persona que se presenta como “Agustín Bermejo”, quien utiliza nombres, imágenes e información asociada a CABVAL y a su gerente general para aparentar legitimidad.La CNBS recomienda a la ciudadanía:1. Abstenerse de realizar transferencias de dinero o compartir información personal o financiera a través de perfiles o canales no autorizados.2. Verificar que cualquier ofrecimiento de inversión provenga de los canales oficiales de la entidad supervisada.3. Reportar cualquier comunicación sospechosa a las autoridades competentes y a la entidad afectada.¡Proteja su dinero y no se deje engañar! Antes de invertir, verifique la autenticidad de la oferta y la identidad de quien la promueve.La CNBS reafirma su compromiso con la protección de los inversionistas, la transparencia del mercado de valores y la prevención de actividades fraudulentas que puedan afectar la confianza del público.#CNBS #AlertaFinanciera #PrevenciónDelFraude #MercadoDeValores #ProtecciónAlInversionista #Honduras— CNBS Honduras (@cnbshonduras) October 10, 2026
Asimismo, instó a verificar cualquier propuesta de inversión directamente con la entidad correspondiente y a denunciar las comunicaciones sospechosas ante las autoridades competentes.
La comisión reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones antes de comprometer sus recursos económicos y confirmar la identidad de quienes ofrecen servicios financieros para evitar posibles estafas.