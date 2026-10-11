Marvin Ponce advierte sobre posibles requerimientos contra tres exfuncionarios de Libre

Tegucigalpa, Honduras. El asesor presidencial Marvin Ponce aseguró que al menos tres exfuncionarios del gobierno de Libertad y Refundación (Libre) estarían bajo investigación y podrían enfrentar requerimientos fiscales. Sin embargo, no identificó a las personas señaladas ni detalló los presuntos delitos. A través de sus redes sociales, Ponce lanzó nuevas advertencias sobre posibles acciones judiciales contra exintegrantes de la pasada administración, en medio de las investigaciones que distintas instituciones han realizado sobre actuaciones de funcionarios del gobierno anterior. "Hay tres exfuncionarios de Libre más, con sendas investigaciones, ni van a toser. Las paredes de los hospitales serán removidas con sendos requerimientos fiscales. Los polvos se volverán lodos", escribió Ponce.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha confirmado oficialmente que presentará requerimientos fiscales contra las tres personas a las que hace referencia el asesor presidencial.

Ponce señala a 147 funcionarios de Libre

En otra publicación, Ponce reconoció que, durante el gobierno de Libre, hubo personas que, a su criterio, actuaron con honestidad. No obstante, acusó a un grupo de funcionarios de niveles altos y medios de haberse enriquecido de manera ilícita. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"En el gobierno de Libre hubo bastante gente muy honesta, pero como 147 funcionarios altos y medios se enriquecieron robando. No les va tan mal porque aquí han aparecido defensores de esos corruptos de Libre", señaló Ponce. El asesor presidencial no presentó detalles ni documentación que respalden esa cifra o las acusaciones formuladas en sus publicaciones. Ponce cerró sus mensajes con otra advertencia sobre las posibles consecuencias judiciales para algunos de los señalados, sin revelar sus identidades ni precisar el estado de las supuestas investigaciones. "Y hasta lo ofende a uno. Al mamo irán muchos", escribió.

Marvin Ponce se incorporó al gobierno de Nasry Asfura

Las declaraciones se suman a otros pronunciamientos de Ponce desde su incorporación como asesor del gobierno del presidente Nasry Asfura, cargo para el que, según la información proporcionada, fue juramentado el pasado 1 de abril.