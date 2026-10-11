Johana Bermúdez destaca cinco ventajas turísticas de Honduras frente a El Salvador

Tegucigalpa, Honduras. La vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, defendió el potencial turístico de Honduras frente a El Salvador y enumeró cinco ventajas que, a su juicio, diferencian al país, en medio del debate por la cantidad de hondureños que eligieron el territorio salvadoreño para vacacionar durante la Semana Morazánica. En una publicación en la red social X, la diputada destacó las costas hondureñas en el Caribe y el Pacífico, las Islas de la Bahía, el patrimonio arqueológico maya, la cultura garífuna y la diversidad de sus espacios naturales. Además, reconoció la hospitalidad del país vecino con los turistas hondureños. "Honduras tiene cinco ventajas turísticas que El Salvador no puede ofrecer", escribió Bermúdez al comenzar una lista en la que comparó los atractivos de ambos países.

Las cinco ventajas turísticas de Honduras, según Johana Bermúdez

La primera ventaja señalada por la congresista es la presencia de costas en el Caribe y el Pacífico. Bermúdez sostuvo que esta característica permite ofrecer diferentes experiencias de playa, con paisajes y condiciones naturales que distinguen a Honduras de El Salvador. Como segundo atractivo mencionó las Islas de la Bahía, integradas por Roatán, Utila y Guanaja, y su cercanía con el Sistema Arrecifal Mesoamericano, uno de los más importantes del mundo. También resaltó las oportunidades para practicar buceo, observar vida marina y recibir cruceros internacionales, especialmente en Roatán. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

@nayibbukele y @NayibBukeleDice Honduras tiene cinco ventajas turísticas que El Salvador no puede ofrecer:1Dos mares. Honduras tiene costa en el Caribe y en el Pacífico; El Salvador solo tiene Pacífico. Aquí se pueden disfrutar playas de arena blanca y aguas turquesa del Caribe que no existen en el país vecino.2Islas de la Bahía y el arrecife mesoamericano. Roatán, Utila y Guanaja están junto al segundo sistema de arrecifes más grande del mundo. Ofrecen buceo de clase mundial y avistamiento del tiburón ballena en Utila, y Roatán es uno de los principales puertos de cruceros del Caribe.3Copán, joya del mundo maya. Las Ruinas de Copán son Patrimonio de la Humanidad y se les conoce como "la Atenas del mundo maya" por sus estelas y su escalinata jeroglífica, única en el mundo.4La cultura garífuna. La lengua, la danza y la música garífuna son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sus comunidades en la costa norte ofrecen una experiencia viva de historia, punta, tambores y gastronomía que no existe en El Salvador.5Naturaleza a gran escala. Honduras es cinco veces más grande que El Salvador. Tiene la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, también Patrimonio de la Humanidad, además del Parque Nacional Pico Bonito, el Lago de Yojoa, el río Cangrejal para hacer rafting y bosques nublados como Celaque y La Tigra.El Salvador vende seguridad y surf, pero Honduras tiene lo que no se puede construir: dos mares, arrecifes, historia maya, cultura garífuna y una naturaleza inmensa. Y Salvador queda 5 veces en Honduras ten lo presente siempre, Gracias por recibir a nuestros hermanos como buenos vecinos !!#HacerloBienHacerloDiferente — DRA. JOHANA BERMÚDEZ (@drabermudezhn) October 10, 2026

El tercer punto de su lista fue el parque arqueológico de Copán, reconocido internacionalmente por su legado de la civilización maya. La diputada destacó sus estelas y la escalinata jeroglífica, elementos que convierten al sitio en uno de los principales referentes históricos y culturales de Honduras. En cuarto lugar, Bermúdez resaltó la cultura garífuna, sus expresiones musicales, danzas, gastronomía y tradiciones, que forman parte de la identidad de las comunidades de la costa norte hondureña.

Por último, la congresista hizo referencia a la diversidad natural del territorio nacional. Entre los destinos que mencionó figuran la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, el Parque Nacional Pico Bonito, el lago de Yojoa, el río Cangrejal y los bosques nublados de Celaque y La Tigra.

"Honduras tiene lo que no se puede construir"

Al comparar las ofertas turísticas de ambos países, Bermúdez afirmó que El Salvador ha centrado parte de su promoción en la seguridad y el surf, mientras que Honduras cuenta con una combinación de recursos naturales, patrimonio histórico y diversidad cultural. "El Salvador vende seguridad y surf, pero Honduras tiene lo que no se puede construir: dos mares, arrecifes, historia maya, cultura garífuna y una naturaleza inmensa", expresó la diputada. La vicepresidenta del Congreso Nacional también destacó la diferencia de extensión territorial entre los dos países y agradeció a los salvadoreños por recibir a los hondureños durante el período vacacional.

"Y Salvador queda cinco veces en Honduras ten lo presente siempre, Gracias por recibir a nuestros hermanos como buenos vecinos !! #HacerloBienHacerloDiferente", añadió en su publicación.

El turismo hondureño, en el centro del debate durante la Semana Morazánica