¿Cuántos hondureños han visitado El Salvador en la Semana Morazánica 2026?

Tegucigalpa. El Salvador ya superó la cantidad de hondureños que recibió durante toda la Semana Morazánica de 2025, pese a que el feriado de este año todavía no había terminado al cierre del jueves 8 de octubre. Hasta el mediodía de ese día, un total de 43,449 hondureños había cruzado la frontera hacia el país vecino, por encima de los 43,008 registrados durante todo el período vacacional del año pasado. Los datos fueron divulgados por Ricardo Cucalón, director de Migración y Extranjería de El Salvador, durante una conferencia de prensa.

El flujo de viajeros se ha intensificado durante los últimos días, principalmente por el paso fronterizo de El Amatillo, en La Unión Norte, uno de los principales puntos de ingreso para los hondureños que viajan por carretera hacia el vecino país. “Desde tempranas horas hemos recibido una afluencia de personas muy importante, mucho más fuerte en comparación con el día de ayer. Mantenemos el orden y la agilidad y, sobre todo, los recibimos con mucha amabilidad”, detalló Carlos Gálvez, oficial de Migración. El aumento coincide con las proyecciones del Ministerio de Turismo salvadoreño, que espera recibir 58,522 visitantes hondureños durante la Semana Morazánica de 2026, lo que representaría un crecimiento del 20% respecto a los 48,768 registrados en el mismo período del año anterior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse