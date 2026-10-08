Lago de Yojoa: la joya natural que no podés dejar de visitar este Feriado Morazánico

El Lago de Yojoa es uno de los atractivos que los hondureños pueden considerar durante el Feriado Morazánico, tanto por su gastronomía como por las diferentes actividades que se pueden realizar en sus alrededores.
Ubicado en la zona centro-occidental de Honduras, el lago es compartido por los departamentos de Cortés, Comayagua y Santa Bárbara, una ubicación que facilita el acceso desde diferentes puntos del país.
El Lago de Yojoa se encuentra aproximadamente a 90 kilómetros al sur de San Pedro Sula y a unos 184 kilómetros al norte de Tegucigalpa. El acceso se realiza principalmente por la carretera CA-5.
Uno de los principales atractivos para los visitantes es la gastronomía que ofrecen los restaurantes de la zona. Entre los platillos que se pueden encontrar está el tradicional pescado frito, acompañado de tajadas, encurtido y repollo.
Además de la oferta gastronómica, el sector del lago cuenta con diferentes actividades para quienes buscan disfrutar de un espacio al aire libre durante el feriado.
Entre las opciones se encuentran los paseos en lancha, recorridos en motos acuáticas y actividades de kayak, de acuerdo con la oferta disponible en la zona.
Los paseos en lancha tienen una duración aproximada de 45 minutos y, según la información proporcionada, tienen un costo de 100 lempiras. Los precios y horarios pueden variar dependiendo del servicio y del establecimiento.
También existen actividades que comienzan desde horas tempranas para quienes desean observar el amanecer sobre el lago. Asimismo, se ofrecen recorridos en lancha durante la noche.
El entorno natural permite a los visitantes disfrutar de actividades en familia y recorrer diferentes puntos de los alrededores del Lago de Yojoa.
El lago tiene una superficie aproximada de 90 kilómetros cuadrados y está rodeado por áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar y el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara.
Su ubicación y el entorno natural hacen del Lago de Yojoa un sitio de interés para quienes buscan combinar actividades recreativas, gastronomía y contacto con la naturaleza durante el Feriado Morazánico.
Para quienes tengan previsto visitar la zona, se recomienda consultar previamente los horarios, precios y disponibilidad de las actividades, así como tomar las medidas de seguridad correspondientes durante los recorridos acuáticos.