Casa Morazán denuncia falta de apoyo y multas durante el feriado

Tegucigalpa, Honduras. El cierre parcial de la Casa Morazán durante el feriado Morazánico generó inconformidad entre capitalinos que esperaban conocer el recinto histórico. En respuesta a las críticas, Carlos Turcios, secretario ejecutivo de la institución, denunció limitaciones de personal, falta de respaldo gubernamental, problemas de seguridad y multas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) por labores de limpieza en los alrededores del inmueble. La controversia surgió después de que el espacio permaneciera cerrado al público durante las tardes del miércoles 7 de octubre y parte del feriado, en una semana en la que numerosos hondureños se desplazaron hacia distintos destinos turísticos, incluido El Salvador, donde recientemente se inauguró un nuevo mausoleo para resguardar los restos de Francisco Morazán.

A través de una publicación en redes sociales, Turcios aclaró que la Casa Morazán sí recibió visitantes el lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de octubre, aunque únicamente en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Casa Morazán reporta menos visitantes durante el feriado

Según detalló el secretario ejecutivo, el recinto recibió un promedio de 320 personas al día durante esas jornadas, una cifra inferior a las 500 o 600 visitas diarias que, aseguró, suelen registrar en condiciones normales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Turcios atribuyó la reducción del horario a la falta de personal y al escaso apoyo de las autoridades. También advirtió sobre las condiciones de inseguridad que afectan al Centro Histórico de Tegucigalpa y que, según manifestó, ponen en riesgo tanto a los visitantes como a los espacios dedicados a la cultura y la historia.

“No trabajamos a tiempo completo en estos días por el poco personal que tenemos y por no contar con el apoyo necesario de las autoridades. El Centro Histórico de Tegucigalpa no es seguro y nuestros espacios, dedicados al arte, la cultura y la historia nacional, también son vulnerables”, manifestó el secretario ejecutivo de la Casa Morazán.

Turcios denuncia multas de la Alcaldía de Tegucigalpa

Otro de los señalamientos de Turcios está relacionado con las sanciones municipales que, según afirmó, ha recibido la institución por limpiar las áreas exteriores del inmueble. El funcionario explicó que el personal utiliza agua y jabón para asear los espacios que colindan con la calle peatonal, donde, de acuerdo con su denuncia, algunas personas realizan sus necesidades fisiológicas. Sin embargo, aseguró que estas labores de limpieza han derivado en multas impuestas por la comuna capitalina. Hasta el momento, la información proporcionada no incluye una respuesta de la Alcaldía Municipal del Distrito Central que permita conocer los motivos de las sanciones o la posición de las autoridades sobre los señalamientos.

Casa Morazán cuestiona la atención a sus actividades culturales

Turcios también lamentó que las actividades cívicas, educativas, artísticas y culturales organizadas por la institución reciban poca cobertura informativa, mientras que el cierre durante el feriado haya generado mayor atención pública. La polémica se produce en un contexto de debate sobre el turismo hondureño durante la Semana Morazánica, particularmente por el desplazamiento de visitantes nacionales hacia El Salvador.

En un mensaje dirigido a la comunidad, la institución llamó a reflexionar sobre la importancia de preservar el legado histórico de Francisco Morazán y mantener abierto el espacio a visitantes nacionales y centroamericanos. "Considero, que nosotros, los hondureños, estamos en el mejor momento para realizar las rectificaciones honrosas. La vida sigue, hermanos Morazanistas centroamericanos; los esperamos siempre en la Casa de Morazán", indicó la institución.

Casa Morazán, un espacio dedicado al legado de Francisco Morazán

La Casa Morazán funciona en el inmueble histórico donde nació José Francisco Morazán Quesada, el 3 de octubre de 1792. La vivienda, construida en el siglo XVIII, pasó a manos del Estado hondureño en 1954 y durante varios años albergó la Biblioteca y el Archivo Nacional.