Las espadas de Morazán, un símbolo de sus luchas libertarias repartidas por Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras. De las luchas libertarias del general Francisco Morazán por unir a Centroamérica quedaron repartidas en la región algunas de sus espadas que ahora son piezas de museos, mientras que los restos del prócer hondureño reposan en un nuevo mausoleo por decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Oficialmente se desconoce cuántas espadas utilizó Morazán durante los 18 años de lucha, que inició en 1824 y finalizó, sin poder unir a Centroamérica, el 15 de septiembre de 1842, cuando fue fusilado en San José de Costa Rica, justo cuando la región cumplía 21 años de su independencia de la Corona española.

Pero sí hay registros de al menos tres espadas que están en Guatemala, Honduras y Nicaragua, según apuntes de historiadores como Miguel Cálix Suazo, autor del libro 'Espadas y sables supuestamente usados por José Francisco Morazán Quesada', y del director de la Casa Museo Morazán, en Tegucigalpa, Carlos Turcios.



Turcios dijo a EFE que Morazán tenía "caballos y mulas" en los que "recorrió catorce veces Centroamérica" durante los 18 años de sus luchas libertarias, y poseía al menos "seis espadas", de las que tres estarían repartidas en Guatemala, Honduras y Nicaragua, en lo que coincide con Cálix Suazo. Según Turcios, otra de las espadas estaría en manos de "un coleccionista centroamericano", del que no precisó detalles, y "posiblemente aparezcan otras más adelante". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El prócer, que nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792, también utilizaba en sus batallas dos pistolas que le había regalado Nicolás Raoul Vaillant, el famoso oficial francés de Napoleón Bonaparte que fue jefe del ejército de Morazán, subrayó Turcios. Sobre sus espadas, la que llevaba cuando fue fusilado en Costa Rica le fue entregada a un hijo suyo y terminó en manos de otros de sus descendientes que la conservan en un museo privado en Managua, Nicaragua.