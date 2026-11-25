Tegucigalpa, Honduras

Bombazo. El experimentado delantero hondureño Jorge Renán "El Toro" Benguché podría ponerle fin a su etapa con el Club Olimpia Deportivo para emprender una nueva aventura en el fútbol internacional. El atacante catracho despierta el interés de varios equipos del extranjero, pero uno de los que más fuerte estaría apostando por sus servicios es la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. El futuro del atacante comienza a generar expectativa de cara a la próxima temporada. Benguché finaliza su contrato con el conjunto merengue en diciembre, una vez concluya el torneo Apertura 2026, por lo que tendría la posibilidad de negociar como agente libre si no alcanza un acuerdo para renovar su vínculo con los albos.

La situación contractual del delantero abre un escenario interesante en el mercado centroamericano. Mientras Olimpia buscaría mantener a uno de sus referentes ofensivos, Diario LA PRENSA conoció que desde Costa Rica habría surgido una propuesta concreta para intentar convencer al futbolista de cambiar de camiseta y probar suerte nuevamente fuera de Honduras. De acuerdo con la información sobre el interés del conjunto costarricense, Alajuelense ya habría presentado una propuesta formal a Benguché, acompañada de un plan deportivo en el que le manifiesta su intención de incorporarlo para la próxima campaña. La oferta contemplaría un contrato por dos temporadas, una señal de que los manudos buscarían asegurar su incorporación a mediano plazo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El equipo rojinegro tendría al atacante hondureño entre sus prioridades para reforzar la zona ofensiva. Su experiencia, capacidad física y recorrido en competiciones nacionales e internacionales serían factores importantes para un club que pretende contar con una referencia de área para sus próximos desafíos. El interés de la Liga Deportiva Alajuelense representa una posibilidad importante para Benguché, quien podría volver a salir del país para continuar su carrera profesional. El delantero ya conoce el fútbol internacional ya que ha pasado por las Ligas de Portugal, Uruguay y Suiza, por lo que cuenta con experiencia en escenarios de alta exigencia, condiciones que podrían facilitar su adaptación a una nueva institución. Por ahora, la situación contractual será determinante para definir su futuro. Olimpia habría realizado acercamientos para extender su vínculo, pero el interés de equipos extranjeros coloca al futbolista ante la posibilidad de analizar otras alternativas antes de tomar una decisión definitiva.