San Pedro Sula, Honduras.

El 25 de noviembre no es una fecha cualquiera para el fútbol hondureño. Es un día especial para miles de aficionados que llevan los colores verde y blanco en el corazón, para generaciones que crecieron celebrando sus triunfos y sufriendo sus derrotas, y para una institución que, a lo largo de más de un siglo, ha construido una historia llena de pasión, sacrificio y orgullo. El Club Deportivo Marathón está de fiesta: este miércoles arriba a sus 101 años de fundación, consolidándose como una de las instituciones más tradicionales y emblemáticas del balompié catracho. El monstruo verde representa mucho más que un equipo de fútbol. Es una parte de la identidad deportiva de San Pedro Sula, un sentimiento que ha pasado de abuelos a padres, de padres a hijos y que continúa creciendo con cada nueva generación de aficionados. Para el verdolaga, Marathón no es solamente una camiseta o un escudo: es una pasión que acompaña toda la vida, un orgullo que se lleva con la frente en alto y una historia que se defiende incluso cuando los resultados no acompañan. A lo largo de estos 101 años, el conjunto sampedrano ha vivido jornadas de gloria, ha conquistado campeonatos, ha visto nacer a grandes figuras y ha protagonizado noches que permanecen intactas en la memoria de sus seguidores. También ha atravesado momentos complicados, temporadas difíciles y derrotas dolorosas que han puesto a prueba la fidelidad de su gente. Sin embargo, existe algo que nunca ha cambiado: el amor de una afición que permanece de pie, que no abandona a su equipo y que encuentra en cada nuevo torneo una razón para volver a soñar. Marathón es historia, es tradición y es fe. Es la voz de una afición que ha aprendido a celebrar con el alma y a sufrir sin dejar de creer.

SU ORIGEN

La historia del Club Deportivo Marathón comenzó el 25 de noviembre de 1925, cuando un grupo de visionarios encabezado por Eloy Montes impulsó la creación de una institución que, con el paso del tiempo, se convertiría en uno de los grandes protagonistas del fútbol hondureño. En aquella reunión también participaron Chris Sabillón, Gerardo Fonseca, Rubén Cerrato, Carlos Miranda, Pepe Améndola, Abraham C. Miselem, Pitoreta Varela, Bueso y Ferrera, entre otros nombres que quedaron vinculados a los primeros pasos de una historia extraordinaria. Probablemente, ninguno de aquellos fundadores imaginó la dimensión que alcanzaría aquel proyecto deportivo. Lo que nació como una iniciativa impulsada por el entusiasmo y el amor por el fútbol terminó transformándose en una institución centenaria, capaz de reunir a miles de personas alrededor de una misma pasión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El origen del nombre del equipo también forma parte de las historias más curiosas que rodean a la institución verdolaga. Según una versión tradicional sobre los primeros años del club, Eloy Montes había solicitado una pelota de fútbol a la casa Montgomery Ward, de Chicago, Estados Unidos. Sin embargo, una confusión relacionada con los términos en inglés habría provocado que recibieran una pelota de fútbol americano, identificada con la marca Marathon. Aquel nombre terminó inspirando la denominación del equipo y, con el tiempo, se convirtió en una palabra que despierta orgullo, emoción y sentido de pertenencia entre los aficionados verdolagas. Lo que comenzó como una anécdota terminó formando parte de la identidad de una institución que ha sabido construir su propia leyenda en las canchas hondureñas.

TÍTULOS

El paso del tiempo ha convertido a Marathón en uno de los clubes más importantes del país. Sus nueve campeonatos de Liga Nacional forman parte de una trayectoria que ha tenido protagonistas inolvidables, entrenadores de enorme capacidad y planteles que consiguieron escribir sus nombres en las páginas doradas del fútbol hondureño. Además, puede presumir de ser el único equipo con estadio propio. La primera gran conquista liguera llegó en 1979, cuando el equipo, dirigido por el entrenador Ángel Ramón Rodríguez, alcanzó un título que significó un antes y un después para la institución. Aquella coronación abrió un capítulo especial en la historia verdolaga y demostró que el club estaba preparado para competir por los máximos honores del balompié nacional. En el banquillo también han pasado estrategas que dejaron una huella profunda. Chelato Uclés, Flavio Ortega, Nicolás Suazo, el uruguayo Manuel Keosseián , Héctor Vargas, figuran entre los nombres más recordados por la afición, cada uno con su propia manera de entender el fútbol y de contribuir al crecimiento deportivo de la institución.

Keosseián ocupa un lugar particularmente especial en la historia del club. El técnico uruguayo conquistó tres campeonatos de Liga Nacional al frente del Monstruo Verde, convirtiéndose en uno de los entrenadores más exitosos que han dirigido al equipo y en una figura que continúa despertando respeto y admiración entre los aficionados. Ninguna institución alcanza los 101 años de historia sin contar con futbolistas capaces de dejar una marca imborrable. Marathón ha sido el hogar de grandes jugadores, hombres que defendieron su camiseta con talento, carácter y compromiso, y que terminaron convirtiéndose en referentes para varias generaciones.

Entre los nombres que forman parte de la memoria verdolaga aparecen los hermanos Nayo y Cofra Caballero, Cucaracha Fonseca, Leonel Machado y Jorge Alberto Cuca Bueso, figuras vinculadas a distintas épocas de la institución y a la construcción de su identidad futbolística. Con el paso de los años, otros protagonistas se encargaron de mantener viva esa tradición. Emil Martínez, Mauricio Sabillón, Mario Berríos, Pompilio Cacho, Luis Guifarro, Víctor Coello, Juan Obelar, Guillermo Ramírez, Jerry Palacios, Walter "Pery" Martínez, entre otros, son algunos de los futbolistas que dejaron su huella en el equipo.

El verdugo de los equipos extranjeros

Hubo una época en la que el nombre de Marathón comenzó a ganar notoriedad por sus actuaciones frente a clubes internacionales. El verde se ganó el apelativo de verdugo de los equipos extranjeros, una denominación que nació de sus destacadas presentaciones contra visitantes que llegaban a Honduras para disputar encuentros amistosos. En 1966, los verdolagas protagonizaron una de sus actuaciones más recordadas al golear 4-0 al Deportivo Saprissa de Costa Rica en el estadio Morazán de San Pedro Sula. El resultado dejó una huella importante y alimentó la reputación del equipo frente a rivales internacionales. Un año después, en 1967, Marathón volvió a celebrar frente a un adversario extranjero al derrotar 2-1 al Pachuca de México, nuevamente en el Morazán. La lista de actuaciones destacadas también incluye el triunfo 2-1 sobre Sporting Cristal de Perú en 1971, además de otras victorias frente a representativos de Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

Si existe un partido que permanece en la memoria de muchos aficionados verdolagas, es el que Marathón disputó el 7 de agosto de 2002 frente al histórico River Plate de Argentina. En aquella ocasión, el conjunto sampedrano derrotó 3-1 al poderoso equipo argentino en un encuentro amistoso que representó una de las grandes noches internacionales de la institución.



Orinson Amaya, el presidente que dejó una huella imborrable

En la historia de los clubes existen dirigentes que ocupan un cargo durante un tiempo determinado y otros que, por su compromiso, su entrega y su amor por una institución, terminan convirtiéndose en parte de su identidad. Orinson Amaya pertenece a ese segundo grupo. Su nombre quedó estrechamente ligado a la historia reciente del Club Deportivo Marathón y a una etapa en la que el equipo necesitaba recuperar la estabilidad, fortalecer sus bases y volver a mirar hacia el futuro con esperanza. Su partida el 1 de diciembre del 2025 dejó un vacío inmenso en la familia verdolaga. No solamente se despidió a un dirigente, sino también a un hombre que sentía los colores verde y blanco como un aficionado más y que asumió la responsabilidad de trabajar por el crecimiento de una institución a la que dedicó buena parte de sus esfuerzos. Cuando tomó las riendas del club, Marathón atravesaba un periodo complicado. La tarea no era sencilla: había que trabajar para recuperar la confianza, fortalecer el proyecto deportivo y devolverle al equipo la capacidad de competir por los títulos. Con trabajo, determinación y una profunda identificación con la institución, Amaya contribuyó a encaminar al Monstruo Verde hacia una etapa de recuperación. Su gestión estuvo acompañada de desafíos, decisiones difíciles y la presión propia de representar a uno de los clubes más tradicionales del país.

“Un Acto de Fe”: la historia verdolaga llega a la pantalla grande

El aniversario número 101 del Club Deportivo Marathón también está marcado por una iniciativa que busca preservar y compartir su historia con las nuevas generaciones. Este miércoles 25 de noviembre, coincidiendo con la fecha de fundación del club, los aficionados verdolagas y el público hondureño tienen la oportunidad de disfrutar del documental Un Acto de Fe, una producción audiovisual dedicada a la trayectoria de una institución que ha dejado una huella profunda en el deporte nacional. El proyecto, producido por el periodista y comunicador deportivo Rely Maradiaga, propone un recorrido por el pasado y el presente del equipo, recuperando episodios, protagonistas y momentos que ayudan a comprender la dimensión de una historia que supera el ámbito estrictamente futbolístico. La producción recuerda las épocas de gloria, los campeonatos conquistados, los grandes futbolistas que vistieron la camiseta verde y blanca y el esfuerzo de las personas que contribuyeron a mantener viva la institución durante más de un siglo. En ese sentido, Un Acto de Fe representa una oportunidad para reencontrarse con los recuerdos, reconocer el valor de quienes abrieron el camino y transmitir a los más jóvenes el significado de pertenecer a la familia verdolaga. El documental se proyecta en Metrocinemas de Mega Mall, en San Pedro Sula, con funciones disponibles a partir de este miércoles y durante varios días.

DATOS DEL MARATHÓN