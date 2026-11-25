La representante de Puerto Rico se convirtió en la nueva Miss Universo tras imponerse en la edición número 75 del certamen, celebrada en San Juan.
Sin embargo, su coronación desató una ola de cuestionamientos en redes sociales, donde algunos seguidores ponen en duda la transparencia de la competencia y señalan un supuesto favoritismo por tratarse del país anfitrión.
Jennifer Barreto se coronó como Miss Universo 2026 la noche del martes 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, y le dio a la isla su sexta victoria en la historia del concurso.
La puertorriqueña sucedió a la mexicana Fátima Bosch y puso fin a una espera de 20 años desde la última corona obtenida por el país caribeño.
No obstante, lo que debía ser una celebración terminó acompañado de controversia. Minutos después de conocerse el resultado, usuarios de distintas partes del mundo comenzaron a cuestionar la decisión del jurado y utilizaron expresiones como “fraude” y “robo” para manifestar su inconformidad con la elección.
Uno de los principales señalamientos apunta a que Barreto habría tenido una ventaja por competir en su propio territorio.
Algunos internautas consideran sospechoso que Puerto Rico volviera a ganar mientras era sede del certamen, recordando que Denise Quiñones también obtuvo la corona en 2001, cuando la competencia se realizó en la isla.
Otro de los motivos del descontento fue la ausencia de varias candidatas que figuraban entre las favoritas de los seguidores y especialistas en concursos de belleza. Además, parte del público cuestionó el desempeño de Barreto durante la ronda de preguntas, particularmente su respuesta sobre la inteligencia artificial y la responsabilidad con la que debe utilizarse esta tecnología.
También surgieron comentarios sobre el supuesto beneficio que habría representado el uso de un traductor durante su intervención. Estas críticas alimentaron el debate entre quienes consideran que otras participantes tuvieron mejores actuaciones y quienes defienden que la puertorriqueña obtuvo el título por méritos propios.
La polémica tampoco comenzó la noche de la final. Antes de la competencia, Jennifer Barreto ya había enfrentado señalamientos de presunto trato preferencial durante su preparación rumbo al certamen, una situación que también generó comentarios entre seguidores de Miss Universo.
Pese a las críticas, hasta el momento no se han presentado pruebas oficiales que demuestren que el resultado fue manipulado o que la ganadora recibió un trato irregular. Las acusaciones de fraude difundidas tras la coronación corresponden principalmente a reacciones y opiniones de usuarios en redes sociales.
Así, mientras Puerto Rico celebra una nueva corona y el histórico triunfo de Jennifer Barreto, la edición 2026 de Miss Universo queda marcada por un debate que vuelve a poner sobre la mesa la transparencia, la imparcialidad y la confianza del público en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.