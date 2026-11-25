Tegucigalpa. Tres jóvenes que laboran como empleados de una empresa de mudanzas fueron rescatados sanos y salvos ayer en una zona rural de la aldea El Tablón, en el municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, tras haber sido víctimas de un secuestro exprés en el que delincuentes exigían cien mil lempiras por su liberación. La operación de rescate estuvo a cargo de equipos especializados de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), quienes desplegaron un operativo inmediato luego de recibir la alerta sobre la privación de libertad de los trabajadores.

Las víctimas fueron identificadas como Abimael Enrique Solórzano Álvarez, de 21 años; Daniel Alexander Oliva Boquín, de 20; y Fernando Javier Fúnez Ordóñez, también de 20 años. Según el informe policial, los jóvenes fueron engañados por sujetos desconocidos que se hicieron pasar por clientes para solicitar un servicio de flete. Bajo esa fachada, los hicieron trasladarse hasta un sector apartado de la aldea El Tablón a bordo de un camión blanco, marca JAC, propiedad de la compañía para la que trabajan.