Tegucigalpa. Tres jóvenes que laboran como empleados de una empresa de mudanzas fueron rescatados sanos y salvos ayer en una zona rural de la aldea El Tablón, en el municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, tras haber sido víctimas de un secuestro exprés en el que delincuentes exigían cien mil lempiras por su liberación.
La operación de rescate estuvo a cargo de equipos especializados de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), quienes desplegaron un operativo inmediato luego de recibir la alerta sobre la privación de libertad de los trabajadores.
Las víctimas fueron identificadas como Abimael Enrique Solórzano Álvarez, de 21 años; Daniel Alexander Oliva Boquín, de 20; y Fernando Javier Fúnez Ordóñez, también de 20 años.
Según el informe policial, los jóvenes fueron engañados por sujetos desconocidos que se hicieron pasar por clientes para solicitar un servicio de flete. Bajo esa fachada, los hicieron trasladarse hasta un sector apartado de la aldea El Tablón a bordo de un camión blanco, marca JAC, propiedad de la compañía para la que trabajan.
Una vez en el lugar acordado, los jóvenes recibieron llamadas telefónicas intimidatorias en las que los delincuentes les advirtieron que habían ingresado a un territorio controlado por una estructura criminal y que les dispararían si intentaban moverse.
De manera simultánea, los secuestradores contactaron al propietario de la empresa y a los familiares de los jóvenes para exigir el pago de 100,000 lempiras a cambio de respetarles la vida.
Gracias a la aplicación de técnicas especiales de investigación e inteligencia, los agentes de la UNAS ubicaron con rapidez el sitio donde permanecían retenidos los tres empleados, logrando liberarlos sin que se concretara el pago del rescate y trasladándolos de inmediato a un lugar seguro.