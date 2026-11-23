Tegucigalpa. Equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) rescataron sanos y salvos este lunes a dos contratistas de la construcción que habían sido víctimas de una nueva modalidad de secuestro virtual en la zona rural de la aldea Aragua, municipio de Ojojona, departamento de Francisco Morazán.

Las víctimas son dos hombres, uno de 57 años y el otro de 59, ambos dedicados al rubro de la construcción.

Según el reporte oficial, ambos hombres salieron a atender lo que creían era una oportunidad laboral, sin imaginar que se trataba de un engaño planificado por delincuentes.

Según los antecedentes del caso, los contratistas fueron contactados previamente por personas desconocidas que se hicieron pasar por clientes interesados en sus servicios. Bajo esa fachada, los citaron hasta el referido sector rural, adonde los trabajadores se trasladaron a bordo de un vehículo tipo turismo, modalidad taxi, marca Toyota y de color blanco, propiedad de uno de los afectados.

Una vez que llegaron al punto acordado, los delincuentes los contactaron vía telefónica para intimidarlos, asegurándoles que habían ingresado a un territorio supuestamente dominado por la estructura criminal Cártel Jalisco Nueva Generación y advirtiéndoles que les dispararían si intentaban moverse del lugar.