Barcelona, España.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal no viajará a Azerbaiyán para enfrentarse este miércoles al Sabah en la Champions League por unas "molestias leves en el tobillo derecho", según ha informado este lunes el club catalán. El '10' azulgrana no disputará por precaución el duelo de Champions en Bakú, pero estará disponible para el encuentro de LaLiga que el Barça disputará el próximo domingo en Riazor, ante el Deportivo de La Coruña. Lamine Yamal completó este domingo los noventa minutos ante el Villarreal en el choque liguero del Spotify Camp Nou, pero acabó con molestias en el tobillo. Un problema físico menor que no le hubiese impedido disputar el siguiente partido de Liga de Campeones.

Sin embargo, el duelo del Barcelona ante el Sabah es el desplazamiento más largo del equipo de Hansi Flick en toda la temporada: más de cinco horas de avión para completar los 3.959 km que separan Bakú de Barcelona, lo que obligará a la expedición azulgrana a viajar este lunes al mediodía y aterrizar el jueves de madrugada.

COMUNICADO MÉDICOEl jugador del primer equipo Lamine Yamal presenta unas leves molestias en el tobillo derecho. Por precaución, será baja para el partido contra el Sabah y estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo. https://t.co/UNqENp8pWD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 23, 2026