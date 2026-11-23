Madrid, España.

El Real Madrid cumplió el pasado sábado tras vencer por 2-1 al Celta de Vigo tras el parón por la Fecha FIFA. Sin embargo, tras ese duelo, uno de sus futbolistas se lesionó y el club no contará con él para los próximos juegos de la Champions League y la Liga Española.

El delantero brasileño Endrick, ausente del entrenamiento del Real Madrid en la mañana de este lunes, sufre una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda, según informó el club merengue en un comunicado.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Endrick por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", escribió el Real Madrid.