El Real Madrid cumplió el pasado sábado tras vencer por 2-1 al Celta de Vigo tras el parón por la Fecha FIFA. Sin embargo, tras ese duelo, uno de sus futbolistas se lesionó y el club no contará con él para los próximos juegos de la Champions League y la Liga Española.
El delantero brasileño Endrick, ausente del entrenamiento del Real Madrid en la mañana de este lunes, sufre una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda, según informó el club merengue en un comunicado.
"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Endrick por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", escribió el Real Madrid.
Medios como ESPN revelan que el brasileño podría estar de baja con el Real Madrid unos diez días y se perdería juegos contra PSV (Champions) y Deportivo Alavés. Sería duda para los enfrentamientos ante Real Sociedad y Athletic Club.
Parte médico de Endrick.https://t.co/4hCnF0bQIR— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2026
Endrick jugó 19 minutos contra el Celta de Vigo el pasado sábado. En total, ha participado en siete encuentros oficiales con el Real Madrid esta temporada, en los que acumula un gol, ante la Roma, además de en cinco con Brasil, en los que suma un gol y dos asistencias.
El delantero brasileño comenzó la temporada con otra lesión muscular sufrida durante la preparación veraniega que le impidió estar disponible para los encuentros frente a Espanyol, Real Sociedad, Málaga y Betis.