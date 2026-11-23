San Pedro Sula, Honduras. El uso prolongado de dispositivos electrónicos puede tener consecuencias en la salud y el desarrollo de los niños, desde dificultades para dormir y problemas visuales hasta alteraciones en el lenguaje, la concentración y las habilidades sociales, advirtieron especialistas. El doctor Bryan Hernández explicó que la exposición excesiva a celulares, tabletas y televisores puede interferir en distintas áreas del desarrollo infantil, especialmente cuando el tiempo frente a las pantallas desplaza actividades esenciales como jugar, conversar, explorar y realizar ejercicio físico. Entre las principales consecuencias, mencionó los problemas de sueño, debido a que algunos niños pueden tener dificultades para conciliar y descansar adecuadamente. También señaló que la exposición prolongada puede provocar cansancio ocular, sequedad, molestias visuales e incluso dolor de cabeza. Otra de las preocupaciones es el sedentarismo. Pasar demasiado tiempo frente a los dispositivos reduce las oportunidades de jugar, correr y realizar actividades físicas, lo que puede favorecer el aumento de peso y la obesidad. Hernández también advirtió sobre la dependencia que algunos menores pueden desarrollar hacia estos aparatos, al mostrar una necesidad excesiva de utilizarlos y dificultades para dejarlos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Desarrollo del lenguaje y habilidades sociales

El especialista explicó que el uso prolongado de pantallas puede afectar el desarrollo cognitivo, al interferir en procesos como la memoria, la atención, la concentración y la resolución de problemas, sobre todo cuando sustituye experiencias de aprendizaje y exploración.

En el desarrollo del lenguaje, señaló que los niños pueden tener menos oportunidades de conversar, aprender palabras nuevas, formar frases y expresar sus necesidades. Además, escuchar videos de manera pasiva no ofrece las mismas oportunidades de aprendizaje que una conversación con un adulto, quien puede responder sus preguntas e interactuar con ellos.

El desarrollo social también puede verse afectado cuando disminuye la interacción cara a cara. Estas experiencias son importantes para que los menores aprendan a relacionarse, reconocer expresiones, desarrollar empatía y comprender las normas sociales. A esto se suman posibles dificultades en el desarrollo emocional y físico-motor, debido a que los niños necesitan experiencias cotidianas para reconocer y regular sus emociones, así como juegos y movimientos que les permitan fortalecer sus habilidades motoras finas y gruesas.

Los niños aprenden jugando

El doctor Wilmer Alejandro Madrid explicó que el uso constante de pantallas puede repercutir en la manera en que los menores se relacionan con sus amistades y en su desarrollo físico y visual.

El especialista señaló que la Asociación Americana de Pediatría establece recomendaciones sobre el tiempo de exposición a las pantallas según la edad de los niños. Asimismo, aconsejó a los padres buscar actividades que no dependan de dispositivos electrónicos y promover el juego al aire libre.

Madrid indicó que, aunque existen programas educativos en televisión, estos no sustituyen las experiencias de aprendizaje que los niños adquieren mediante el juego y la interacción con otras personas. En las etapas preescolar y escolar, explicó, jugar es fundamental para desarrollar las habilidades motoras finas y gruesas. Por ello, permanecer demasiado tiempo sentados frente a una pantalla puede reducir las oportunidades de fortalecer esas capacidades. Madrid también relacionó la exposición prolongada a dispositivos con posibles dificultades en el desarrollo del habla. Explicó que, cuando los niños pasan mucho tiempo frente a una pantalla y conversan menos con las personas de su entorno, disminuyen las oportunidades de practicar el lenguaje.

Recomendaciones para los padres