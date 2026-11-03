L20 millones en equipo médico llegan al Mario Rivas para mejorar atención

San Pedro Sula, Honduras. El Hospital Mario Catarino Rivas recibió una donación de equipo médico valorada en 20 millones de lempiras por parte del Hospital María, en conjunto con el gobierno central con el objetivo de fortalecer la atención hospitalaria y reducir la mora quirúrgica que afecta a pacientes de la zona norte de Honduras. La entrega incluye 10 camillas médicas eléctricas, un microscopio, equipo médico general, oftalmológico y ortopédico, que permitirá mejorar la capacidad de respuesta del centro asistencial en diferentes áreas, especialmente en los servicios quirúrgicos. Entre los insumos recibidos destaca el material de osteosíntesis, utilizado en cirugías para tratar fracturas mediante placas, tornillos y equipos de perforación. Estos recursos son fundamentales para atender a pacientes politraumatizados y personas con fracturas de huesos largos.

José Miguel Castillo, viceministro de Salud, reiteró el compromiso del gobierno a través de Salud para seguir apoyando el hospital.

Hospital Mario Catarino Rivas busca reducir mora quirúrgica

Las autoridades del hospital Mario Catarino Rivas, señalaron que esta donación contribuirá a avanzar con las cirugías pendientes, principalmente en el área de ortopedia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Como parte de los avances, informaron que hasta el viernes anterior se habían operado 49 pacientes de ortopedia que permanecían a la espera de una intervención quirúrgica. Asimismo, explicaron que el equipo oftalmológico permitirá fortalecer tanto los procedimientos realizados en quirófano como las atenciones en consulta externa, donde se efectúan evaluaciones y diagnósticos especializados.

Hospital necesita más personal para fortalecer áreas críticas

Edgardo Iraheta, director del hospital Mario Catarino Rivas, señaló que existen otras necesidades que deben atenderse para mejorar los servicios médicos, entre ellas el fortalecimiento de la consulta externa, las áreas quirúrgicas y las unidades críticas.

Además, trabajan para habilitar dos cupos adicionales en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), proceso que requiere la contratación e incorporación de personal de distintas especialidades.

Sobre el abastecimiento de medicamentos, las autoridades explicaron que se mantiene una gestión dinámica para responder a las necesidades de los pacientes. Sin embargo, reconocieron que todavía deben gestionar algunos medicamentos de alto costo utilizados para tratar enfermedades y patologías complejas.

Pacientes politraumatizados representan una alta demanda

Iraheta, también señaló que los pacientes politraumatizados, especialmente aquellos que ingresan por accidentes de tránsito, requieren atención multidisciplinaria, debido a la complejidad de sus lesiones y la intervención de diferentes especialistas.