Marcovia, Choluteca. Una tragedia enluta a una familia hondureña luego de que un niño de apenas tres años fuera encontrado sin vida dentro de una fosa séptica, después de permanecer varias horas desaparecido.

El hallazgo ocurrió en Marcovia, departamento de Choluteca, donde familiares del pequeño participaron en las labores para recuperar su cuerpo, luego de encontrarlo en el depósito de aguas residuales.

La desaparición del menor había generado preocupación entre sus parientes, quienes durante varias horas mantuvieron la búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida. Sin embargo, la búsqueda terminó con el lamentable descubrimiento.