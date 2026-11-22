Marcovia, Choluteca. Una tragedia enluta a una familia hondureña luego de que un niño de apenas tres años fuera encontrado sin vida dentro de una fosa séptica, después de permanecer varias horas desaparecido.
El hallazgo ocurrió en Marcovia, departamento de Choluteca, donde familiares del pequeño participaron en las labores para recuperar su cuerpo, luego de encontrarlo en el depósito de aguas residuales.
La desaparición del menor había generado preocupación entre sus parientes, quienes durante varias horas mantuvieron la búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida. Sin embargo, la búsqueda terminó con el lamentable descubrimiento.
De acuerdo con las imágenes difundidas desde el lugar, el padre del menor participó en las labores para intentar auxiliar a su hijo, en medio de la desesperación por encontrarlo con vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el niño ya no presentaba signos vitales.
La escena estuvo marcada por el dolor de sus familiares, especialmente de sus padres, quienes no podían asimilar la pérdida. También se observó a un hermano del menor, de aproximadamente nueve o diez años, llorando desconsoladamente por lo ocurrido.
Tras recuperar el cuerpo, los familiares se preparaban para realizar el velatorio y darle el último adiós al pequeño, en medio del dolor por su inesperada muerte.
El caso ha causado consternación entre los habitantes de la zona. Hasta el momento, se espera que las autoridades esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.