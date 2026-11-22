Cantarranas, Honduras. Un menor de 12 años murió ahogado en un balneario ubicado en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán, luego de que equipos del Cuerpo de Bomberos realizaran labores de búsqueda en las instalaciones del centro recreativo.

La víctima fue identificada como Daniel Alexander Zamora Salgado , de 12 años, cuyo cuerpo fue localizado por los socorristas en una piscina con una profundidad aproximada de 1.90 metros.

Según el informe del Cuerpo de Bomberos, los elementos recibieron una llamada de emergencia que alertaba sobre la desaparición del menor, por lo que se desplazaron hasta el establecimiento para iniciar las labores de búsqueda.

Los equipos de rescate inspeccionaron las lagunas y piscinas del balneario hasta encontrar al menor en una de las piscinas del lugar.