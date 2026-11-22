Cantarranas, Honduras. Un menor de 12 años murió ahogado en un balneario ubicado en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán, luego de que equipos del Cuerpo de Bomberos realizaran labores de búsqueda en las instalaciones del centro recreativo.
La víctima fue identificada como Daniel Alexander Zamora Salgado, de 12 años, cuyo cuerpo fue localizado por los socorristas en una piscina con una profundidad aproximada de 1.90 metros.
Según el informe del Cuerpo de Bomberos, los elementos recibieron una llamada de emergencia que alertaba sobre la desaparición del menor, por lo que se desplazaron hasta el establecimiento para iniciar las labores de búsqueda.
Los equipos de rescate inspeccionaron las lagunas y piscinas del balneario hasta encontrar al menor en una de las piscinas del lugar.
Una vez localizados, los bomberos recuperaron el cuerpo del niño y posteriormente lo entregaron a las instituciones competentes para que se realicen los procedimientos legales correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni han precisado cómo el menor llegó a la piscina. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo sucedido.
El hecho ha generado consternación entre los habitantes de Cantarranas y enluta a una familia de este municipio de Francisco Morazán.