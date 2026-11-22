Yoro, Honduras. El despliegue de policías y militares, los registros en zonas montañosas y el seguimiento de equipos de inteligencia forman parte del operativo para capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, señalado por las autoridades como jefe del Cártel del Diablo. Las operaciones se intensificaron tras la masacre de 12 personas registradas el miércoles 18 de noviembre en el municipio de Yorito, Yoro. El grupo criminal se atribuyó los asesinatos mediante mensajes y videos difundidos en redes sociales. Durante el operativo, tres presuntos integrantes de la organización murieron en un enfrentamiento con policías y militares la tarde del sábado 21 de noviembre, según confirmaron las autoridades.

Los fallecidos fueron identificados como Edin Manríquez Reaños, conocido como Minikeke; Jeferson Alexis Murillo, alias Pastelito, y Ciro Laínez Martínez. Mientras tanto, los equipos de inteligencia mantienen el seguimiento de Ferrera Rodas y de otros presuntos integrantes de la organización que permanecen prófugos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Este domingo 22 de noviembre, el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez y el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, se trasladaron a la zona donde se desarrolla el operativo. También se encuentra en el lugar el subsecretario de Seguridad, Mesil Marín Aguilar Amaya.

La presencia de las máximas autoridades de Seguridad se produce en el marco de las operaciones policiales y militares desplegadas después del ataque mortal en las aldeas de Vallecillos y Pacayal, en Yorito. La estructura criminal se atribuyó los asesinatos mediante mensajes y videos difundidos en redes sociales. Aunque la Policía Nacional no ha confirmado el móvil de los crímenes, las instituciones de seguridad del Estado intensificaron la búsqueda del presunto jefe de la organización.

Las operaciones se ejecutan en varios sectores de Yoro y Francisco Morazán y tienen como objetivo principal localizar a Ferrera Rodas, quien, según las autoridades, permanece en territorio hondureño y conoce las zonas montañosas donde presuntamente se refugia. El despliegue incluye más de 2.000 efectivos policiales y militares de diferentes unidades especializadas, entre ellas agentes de prevención, investigación criminal, inteligencia y fuerzas especiales. Las Fuerzas Armadas también reforzarán su presencia con contingentes adicionales para ampliar la cobertura en los sectores intervenidos y las comunidades aledañas donde buscan a alias El Diablo.