Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados este domingo 22 de noviembre durante un operativo ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, zona norte de Honduras.
Una de las detenidas fue identificada como Kensy Julissa Rivera Sánchez, de 34 años, conocida con el alias de "Kiki", originaria y residente en la colonia Las Crucitas de Santa Cruz de Yojoa. Según el informe policial, la mujer tendría aproximadamente cuatro años de pertenecer a la MS-13 y se dedicaría a la venta de drogas.
Las autoridades también indicaron que Rivera Sánchez registra antecedentes por el delito de tráfico de drogas, con fecha del 14 de febrero de 2026.
El segundo capturado es Marvin Daniel Sandoval Anariba, de 27 años, conocido como "Chispa", quien, de acuerdo con las investigaciones policiales, tendría cuatro años de pertenecer a la estructura criminal.
Según el reporte, Sandoval Anariba ostentaría el rango de "ranflero", una posición que presuntamente lo vincula con la distribución de drogas en ese sector del departamento de Cortés.
Durante el procedimiento, los agentes decomisaron 90 envoltorios plásticos con supuesta cocaína y dos teléfonos celulares, que serán sometidos a las diligencias correspondientes como parte de las investigaciones.
La Policía informó que ambos detenidos son señalados de los delitos de tráfico de drogas y asociaciones terroristas, en perjuicio de la salud pública y el orden público del Estado de Honduras.
Los dos sospechosos, junto con los indicios decomisados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal y determinar su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.