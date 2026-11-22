Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados este domingo 22 de noviembre durante un operativo ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, zona norte de Honduras.

Una de las detenidas fue identificada como Kensy Julissa Rivera Sánchez, de 34 años, conocida con el alias de "Kiki", originaria y residente en la colonia Las Crucitas de Santa Cruz de Yojoa. Según el informe policial, la mujer tendría aproximadamente cuatro años de pertenecer a la MS-13 y se dedicaría a la venta de drogas.

Las autoridades también indicaron que Rivera Sánchez registra antecedentes por el delito de tráfico de drogas, con fecha del 14 de febrero de 2026.