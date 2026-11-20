El Progreso, Yoro. Dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), junto con otras unidades policiales, durante un operativo realizado en la aldea Brisas de La Libertad, en el sector norte de El Progreso, Yoro.

Los detenidos fueron identificados con los alias de "El Sicario" o "El Monchito", de 28 años, y "El Payaso" o "El Pedrito", de 24 años. Ambos son señalados por las autoridades de pertenecer a la estructura criminal MS-13, recientemente declarada asociación terrorista en Honduras.

Según el reporte policial, alias "El Sicario" es originario de La Lima, Cortés, y residente en El Progreso, donde presuntamente desempeñaba funciones de gatillero dentro de la organización criminal.