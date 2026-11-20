El Progreso, Yoro. Dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), junto con otras unidades policiales, durante un operativo realizado en la aldea Brisas de La Libertad, en el sector norte de El Progreso, Yoro.
Los detenidos fueron identificados con los alias de "El Sicario" o "El Monchito", de 28 años, y "El Payaso" o "El Pedrito", de 24 años. Ambos son señalados por las autoridades de pertenecer a la estructura criminal MS-13, recientemente declarada asociación terrorista en Honduras.
Según el reporte policial, alias "El Sicario" es originario de La Lima, Cortés, y residente en El Progreso, donde presuntamente desempeñaba funciones de gatillero dentro de la organización criminal.
El segundo detenido, conocido como "El Payaso" o "El Pedrito", es originario y residente de la aldea Brisas de La Libertad. De acuerdo con las autoridades, dentro de la estructura ocupaba el rango de traca, término utilizado para identificar a un distribuidor de sustancias ilícitas.
Durante el procedimiento, los agentes decomisaron a este último un teléfono celular negro, con pantalla táctil quebrada, que será sometido a análisis como parte de las investigaciones. Los dos sospechosos fueron remitidos ante el Ministerio Público por suponerlos responsables del delito de asociación terrorista y otros ilícitos.
En el operativo participaron funcionarios de la Daet, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención número 11 (UMEP-11), de la Regional número 2 del Valle de Sula. Con estas capturas, la Daet contabiliza tres detenidos por este tipo de investigaciones en la jurisdicción de la UMEP-11, en El Progreso.