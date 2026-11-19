Tela, Honduras. Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), identificado como Jonny Alexander Escobar Mazariego, de 38 años, fue capturado durante una operación policial ejecutada en la colonia Ruth García, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida. El detenido, conocido con el alias de El Manchado, fue señalado por las autoridades como supuesto miembro de la estructura criminal, en la que presuntamente desempeñaba funciones de gatillero, según informó la Policía Nacional.

La captura se realizó este jueves 19 de noviembre de 2026, mediante una operación de seguimiento y vigilancia desarrollada por funcionarios de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), con el apoyo de la Unidad Metropolitana de Prevención número 18 (UMEP-18) y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE). De acuerdo con el informe policial, Escobar Mazariego tendría aproximadamente 20 años de pertenecer a la organización criminal y habría alcanzado el rango de gatillero dentro de su estructura.