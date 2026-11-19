Tela, Honduras. Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), identificado como Jonny Alexander Escobar Mazariego, de 38 años, fue capturado durante una operación policial ejecutada en la colonia Ruth García, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.
El detenido, conocido con el alias de El Manchado, fue señalado por las autoridades como supuesto miembro de la estructura criminal, en la que presuntamente desempeñaba funciones de gatillero, según informó la Policía Nacional.
La captura se realizó este jueves 19 de noviembre de 2026, mediante una operación de seguimiento y vigilancia desarrollada por funcionarios de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), con el apoyo de la Unidad Metropolitana de Prevención número 18 (UMEP-18) y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).
De acuerdo con el informe policial, Escobar Mazariego tendría aproximadamente 20 años de pertenecer a la organización criminal y habría alcanzado el rango de gatillero dentro de su estructura.
Durante el procedimiento, los agentes identificaron varios tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha en el cuerpo del sospechoso, por lo que procedieron a requerirlo y trasladarlo para continuar con el proceso correspondiente.
Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por suponerlo responsable del delito de asociación para delinquir en su modalidad de asociaciones terroristas, en perjuicio del orden público del Estado de Honduras, según el reporte de las autoridades.
La Policía Nacional indicó que la operación forma parte de las acciones que desarrollan las unidades especializadas para identificar y capturar a personas señaladas como integrantes de estructuras criminales que operan en el territorio nacional.